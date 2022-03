Anunciarán un bono para jubilados, pero a los trabajadores no les darán nada

Funcionarios del gobierno nacional resolvieron, a través de trascendidos en los medios, dilemas de orden microeconómico que se presentaban estos días.

El primero era la posibilidad de otorgar un bono a jubilados y pensionados, para emparejar la brutal inflación de principios de marzo.

El incremento de precios, que ya se mide semanalmente, alcanzaría en marzo un 6%, según los pronósticos más optimistas, con el dato alarmante de los alimentos que nuevamente superarían por varios puntos al promedio.

El bono a jubilados, entonces, se entregará finalmente y serán beneficiados 5 millones de pasivos, de los 8.4 millones que integran el sistema. El aporte lo trabaja ANSeS junto al ministerio de Economía, y podría ser de 10.000 pesos.

Distintas centrales sindicales y organizaciones sociales reclamaron también un bono para los trabajadores en blanco, muchos de los cuáles a pesar de tener un trabajo registrado, están bien debajo de la línea de pobreza.

El bono es imprescindible ante un hecho casi inédito en la Argentina, que es que existen hogares con dos ingresos producto de trabajos “en blanco”, que no alcanzan a ganar el costo de la Canasta Básica Total.

Pero el ministro de Trabajo Claudio Moroni, en una entrevista con El Destape aseguró que el panorama es otro. “Los primeros aumentos que se aplican en los primeros meses han rondado el 18 o el 21%. Sumado al 4% que los salarios superaron a la inflación en el año pasado, hoy no estamos viendo que se haya afectado el ingreso real de los asalariados públicos y privados”, sostuvo el funcionario.

Para Moroni, el Estado no tiene que hacer nada “por ahora”, ya que “las paritarias van a reabrirse las veces que sean necesarias para que superen la inflación".

En caso de que esto no sucediera, el titular de Trabajo advirtió que “el Estado verá que hacer. Yo no descarto usar otra herramienta, si es necesario, lo haremos", apuntó, en relación a un bono que, por ahora, no llegará.

No es la primera vez que Claudio Moroni tiene declaraciones polémicas en relación al mundo laboral, que van contra lo que opina la inmensa mayoría del Frente de Todos. Meses atrás desató un gran debate interno cuando aseguró que "el salario justo es el que el empresario puede pagar".

“Lo que dijo Moroni suena más a lo que diría un empresario de la UIA, que a lo que debe decir y hacer un funcionario de un gobierno peronista que debe regular el marcado laboral en defensa de los trabajadores”, lo cruzó rápido un dirigente de La Cámpora. Pero Claudio Moroni es un “hombre del Presidente”, viene del grupo Callao, el think thank albertista, y el primer mandatario lo sostiene a capa y espada.