En San Juan ya hay faltante de combustible y aseguran que podría ser peor

Analía Salguero, presidenta de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Juan, alertó sobre la situación del sector, destacando que hay faltante de combustible y que la situación empeoraría.

"La primera petrolera que quebró el stock fue YPF hace unos días, y eso hace que al no poder abastecer a sus clientes, estos se vuelquen a otras petroleras que no alcanzan a satisfacer a todos. Sumado a que hace un tiempo se cortó el canal mayorista y los que no tienen bandera se quedaron sin combustible", explicó en diálogo con Radio Colón.

Por otro lado, Salguero aseguró que "las petroleras están muy preocupadas porque no hay perspectiva que esto vaya a terminar. Hay que ver la solución de la logística y la cuota política porque si el precio no se descomprime, no hay herramientas para competir en el mundo y pedir que el combustible lo traigan acá. Antes prefieren venderlo en otros lugares del mundo y en dólares, la Argentina no es competitiva para comprar"

Por otro lado, la empresaria aseguró que el panorama no es para nada alentador dado que no contar con combustible termina siendo mucho más caro para los argentinos porque lo costoso para cada rubro implica no poder trabajar para algunos sectores"

Además, aseguró que "se va a profundizar seguramente. Cada uno va a tomar una postura de racionalizar el producto. Ver de cuánto se va a disponer, Mendoza cortó las cuentas corrientes y ahora hay quienes recargan en San Juan"