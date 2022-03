Tras el anuncio de Alberto Fernández: ¿se podrá bajar el precio del pan en San Juan?

"Como idea es buena pero el precio del pan además de la harina se conforma de varios productos o insumos y lo ideal sería que volviera atrás con esos precios también", dijo este martes el presidente de la Cámara de Panaderos de San Juan, Manuel Rodríguez, respecto de la medida anunciada por el Gobierno Nacional en el marco de la "guerra contra la inflación".

Este lunes, tras la conferencia de prensa de Alberto Fernández del viernes último, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anunció que el Gobierno pretende que los precios del pan y otros productos derivados del trigo vuelvan a los valores de febrero para los consumidores finales.

Rodríguez, en diálogo con Radio AM 1020, evaluó que esta medida "se va a poder lograr en lo molinos grandes, los pequeños productores o panaderías es complicado que se retrotraigan los precios".

Según el representante de los panaderos sanjuaninos, el valor de la harina influye un 22% en esquema de precios de los productos de panificación. Dijo que desde febrero a ahora la bolsa de harina aumentó entre un 15 y 20%. Por ejemplo, la bolsa de 25 kilos que costaba 1.500 pesos se fue a cerca de 2.000. Además, mencionó que la guerra entre Rusia y Ucrania afectó los precios.

Aseguró que "el precio de referencia es bueno tenerlo pero muchas veces son diferentes". Explicó que a veces los panaderos absorben el costo de otros aumentos en otros insumos para mantener las ventas por ende el costo de la harina no es determinante y "es complicado volver atrás".

"Los molinos grandes son pocos los que mueven la balanza, pero ellos con un tema de decreto o amenaza de suba de retenciones lo pueden lograr. Acá en San Juan hay un molino que tiene varios clientes y otros compran en Córdoba y Buenos Aires. El costo del flete es adicional y los combustibles han tenido aumento también", valoró.

También reconoció que a veces el stock se manda y no tiene precios o no atienden el teléfono los molinos para dar los valores, "da apuro no tener información y dejan pasar el llamado para no quedar mal. Uno trabaja con dos o tres proveedores por si uno falla y algunos no tienen precio".

En San Juan, la Asociación aconseja vender entre 200 y 250 pesos el kilo de pan, la docena de facturas de 380 pesos se fue a los 420 pesos en el último mes y la semita o tortita cuesta entre 25 y 30 pesos por unidad.

"Pero si uno trabaja casi al costo no puede trabajar. Si se rompe una máquina si uno no tuvo la precaución de un ahorro, quiebra", indicó sobre la frágil situación. En febrero el pan costaba unos 30 pesos menos. Rodríguez opinó que la medida nacional "se puede hacer, pero el mercado no lo sostiene en el tiempo".



El panadero evaluó que "no solo con la intención se cambian las cosas" y puso en el tapete que está en duda cómo sostenerla en el tiempo.

Por otro lado, sobre sueldos de los trabajadores del sector, que también influyen en la estructuras de costos, apuntó que "la paritaria se habla de que en abril o mayo habría pero tenemos escalas cerradas en noviembre".