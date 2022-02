Acuerdo con el FMI: para bajar el déficit, ¿controlar mejor, gastar menos o aumentar impuestos?

El acuerdo entre el FMI y el gobierno nacional que debe aprobar el parlamento nacional tiene varias aristas que son criticadas por sectores de fuera y de adentro de la coalición gobernante.

Uno de los puntos tiene que ver con los desembolsos, que llegarían en tiempo y forma que el FMI lo desee, sujeto a las revisiones que el organismo hará trimestralmente sobre la marcha de la economía argentina.

Esto dejaría el default a tiro de decisión del FMI, y “podría usarse para complicar al gobierno nacional en vísperas de las elecciones del 2023”, señalan fuentes que recuerdan que funcionarios del Fondo reconocieron que el préstamo fue entregado a Mauricio Macri para asegurar la reelección que finalmente no fue.

El otro punto tiene que ver con la reducción de déficit.

Este tema tensó las relaciones entre CFK y Martín Guzmán, que se enfrascaron en una discusión técnico-semántica, en la que Guzmán sostenía que el déficit se reducía por aumento de ingresos, y que se gastaba más en lo social, aunque este gasto no aumentara proporcionalmente.

Esta diferencia porcentual de crecimiento del gasto era considerada por Cristina Kirchner como un “ajuste”, palabra que el gobierno nacional no quiere ni oír ni pronunciar.

Estos puntos fueron objetados, entre otros, por el ex titular de la bancada oficialista en Diputados, Máximo Carlos Kirchner, al renunciar a esa posición, por no poder defender en diputados un acuerdo en el que no cree.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, sigue sosteniendo que el déficit se reducirá, de acuerdo a lo conversado con el Fondo (del 3% al 2.5% para el próximo año) de manera virtuosa, es decir, por el aumento de la recaudación.

Sobre este tema, trascendieron desde fuentes oficiales algunos lineamientos de un plan tendiente a que esto se cumpla.

La mira, aseguró Guzmán, estará puesta en los grandes contribuyentes, atacando la evasión y la elusión fiscal. Lo mismo confirmó la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

La brecha por evasión y elusión tributaria en Argentina trepa al 33%, y se buscará reducirla al nivel de países como Chile y Uruguay, que tienen el 22%. “No se trata de plantearnos un 10%, como algunas naciones, sino de plantearnos metas realistas”, señalaron desde Economía.

Algunas dependencias oficiales ya pusieron manos a la obra, como se pudo ver ayer, cuando AFIP anunció 33.000 notificaciones por irregularidades en la fiscalización electrónica.

Para esto se trabajará sobre algunos tributos. En relación al IVA, hoy la recaudación es del 7% del PBI, y el Gobierno sostiene que debería ser mayor. Pero no hablan de aumentar el 21%, sino de contralar la facturación y el pago del impuesto.

En cuanto a las operaciones de comercio exterior, “se está trabajando con Aduana para analizar los precios declarados en exportaciones e importaciones, y combatir no sólo la evasión, sino el contrabando.”, señalaron fuentes oficiales.

Además aseguraron que buscarán mayor eficiencia en Ganancias, contribuciones, y en la lucha contra la informalidad laboral.