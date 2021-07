Revisión salarial en San Juan: no hubo acuerdo entre el Gobierno y profesionales de la salud

Dos horas duró el intercambio de pareceres entre los miembros paritarios del personal de la salud sanjuanino -Sindicato Médico, Atsa y Asprosa- y las autoridades del Gobierno local, en el marco de la revisión del acuerdo salarial rubricado en marzo. Casi todo fue el planteo del Sindicato Médico que pidió un aumento del 50%, con base a los índices de inflación estimados para fin de año, entre otras demandas. La ministra de Hacienda, Marisa López, y el equipo técnico, escucharon el reclamo e informaron que la semana próxima tendrán la respuesta formal. Aunque no hay día definido.

Este martes, a las 17.30, arrancó la negociación entre la cartera que maneja el presupuesto provincial y representantes gremiales de médicos y enfermeros. Como ocurre en este tipo de reuniones, no hubo acuerdo. Será en los días que vienen, luego de que los profesionales del ministerio saquen números. El pedido general de los gremios estatales es de adelantar el 7% que estaba pactado para octubre, que es último tramo de aumento, y ese mes sentarse a discutir otra vez.

Cabe recordar que, a principio de año, el Gobierno de San Juan, en paritaria, acordó una suba del 50% que estaba integrado por un 20% de recomposición y un 30% de incremento que se subdividió en cuatro tramos.

Esta semana, tal cual estaba programado desde el inicio, toca la revisión de julio. Todos los sindicatos están pasando por el Centro Cívico en busca de mejoras. En particular, el Sindicato Médico, dirigido por Daniel Sanna, no quiere moverse de un aumento mínimo del 45%, que según dijo, es lo que están pactando en todo el país, y lo quiere con fecha concreta de pago en diciembre. Además, llevó a la mesa el tema de los contratados y pidió que se les actualice el sueldo una vez al año.

A estas exigencias responderá López. No hay fecha concreta. Pero, al igual que los docentes, que tendrán su contestación el jueves 5 de agosto, se espera que sea una fecha cercana. De momento, no hay un no definitivo a la solicitud de adelantamiento del tramo, que es la opción que barajan con más peso en la cartera de Hacienda. Es decir, no está descartado y dependerá de la recaudación fiscal.

La timonel de la cartera dijo en una entrevista radial: "Estamos muy atentos en estos días, porque venimos con menos recaudación que en junio y el recurso es determinante. Los meses de enero, febrero y marzo que fue la recaudación por encima de lo presupuestado permitió el plan Proteger Empleo y el acuerdo salarial". Y pidió reconocer el esfuerzo que hizo el Gobierno en marzo, cuando "un buen acuerdo".