La Rioja también reclama beneficios de la megamina sanjuanina Josemaría

El megaproyecto minero Josemaría promete miles de puestos de trabajo y réditos, que se establecen por ley, para los lugares donde tiene incidencia. Ya hubo un planteo de querer más por parte de Jáchal, lo que provocó la reacción de Iglesia, que es el departamento más beneficiado por ser donde se ubica el yacimiento. Ahora se conoció que la provincia de La Rioja también reclama su parte.

En estos momentos, Josemaría que es manejada por el grupo Lundin, atraviesa la etapa final del Informe de Impacto Ambiental y es en esta instancia de consultas que aparecieron los planteos, primero de Jáchal y ahora de los riojanos. El ministro de Producción de la vecina provincia, Fernando Rejal, dijo que "queremos también un desarrollo para nosotros, como lo va tener San Juan" y aseguró que ya se han producido encuentros en ese sentido con autoridades sanjuaninas. En la provincia, el ministro de Minería, Carlos Astudillo, informó que "el Gobierno de San Juan ha dado muestras de querer trabajar con todos y por eso no cae mal ningún planteo. Al contrario, trabajo va a sobrar y por qué no pensar en desarrollar un polo minero en esta zona", según publicó Diario de Cuyo.

El ministro uñaquista afirmó que "tenemos que trabajar en conjunto. Hay que cuidar las buenas relaciones y crecer en consonancia. No veo por qué no podamos crecer todos juntos, creo que el proyecto nos va a superar y vamos a necesitar de otras provincias para seguir adelante", según sus declaraciones al citado medio. Apuntó que además de Josemaría en un mediano plazo podrán comenzar a desarrollarse otros importantes proyectos como Pachón y Filo del Sol que requerirán mano de obra y quizá no haya suficientes empresas sanjuaninas para atender esa demanda.

Josemaría es un proyecto principalmente de cobre, contempla una inversión superior a los 3.000 millones de dólares y demandará unos 4.000 trabajadores en la construcción de la mina y 800 en la operación, con una vida útil estimada en 19 años, según informó la firma. Dados los enormes réditos que se prevén, el intendente de Jáchal MIguel Vega, con el argumento de se usará agua de la cuenca hídrica que abastece al río Jáchal, salió a pedir que su comuna sea considerada "de influencia directa" del proyecto, al igual que Iglesia, y no de impacto "indirecto" como es el resto de San Juan.

En su planteo, el ministro riojano Rejal sostuvo que "la comunidad más cercana al proyecto es Guandacol, en nuestra provincia, y por eso debería ser una zona de aprovechamiento común", también refiriendo al uso compartido de los ríos de la zona. "No queremos entorpecer para nada todo el desarrollo que ha planteado San Juan, son ustedes los que han venido impulsando el emprendimiento. Pero hay toda una zona de impacto que hace necesario que nos sentemos a dialogar, contribuyendo al desarrollo, nunca impidiendo que esto se pueda hacer", expresó.

Por su parte, Iván Grgic, responsable de Relaciones Institucionales del proyecto Josemaría, informó que en estos 20 años de trabajo prospectivo siempre pasaron por Guandacol y se mantuvo un vínculo con las autoridades riojanas "muy fluido y con el compromiso del interés común por las comunidades de la zona", aclarando que si se trata de un planteo de un gobierno provincial hacia otro se deberá resolver en la esfera institucional.