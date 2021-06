Empresarios sanjuaninos, conformes con el anuncio de Uñac

Este lunes, el Gobierno local lanzó un paquete de emergencia para mitigar el impacto que la crisis económica generada por la pandemia de coronavirus. Es un plan que alcanzará a 1.200 empresas y 5.000 monotributistas con la finalidad de proteger el empleo. Por eso está destinado de manera unidireccional a los trabajadores, de manera de dar un respiro a los empresarios. Serán mil millones de pesos que se inyectarán a la economía provincial, principalmente al sector de servicios, el más dañado por el aislamiento obligatoria durante 2020 y los últimos nueve días del 2021. Los empresarios sanjuaninos dijeron estar muy conformes con el programa Proteger Empleo, pero ya hablan de una sábana corta que sólo beneficiará a aquellos que cumplan con requisitos impositivos complicados y dejará afuera a quienes realmente lo necesitan, los más endeudados.

Tiempo de San Juan consultó con referentes de los rubros más perjudicados por los cierres obligatorios y los más beneficiados por este plan gubernamental que llegará a 15.000 trabajadores. Para el vocero del sector gastronómico, Luis Tallara, el anuncio formó parte de una serie de charlas entre empresarios y Gobierno. Lo calificó como "muy interesante y transparente" que ayudará a "mucha gente del sector". También opinó que "sin ninguna duda será beneficioso", sobre todo porque las ayudas nacionales cesaron o llegaron a cuenta gotas. Sobre la situación actual, Tallara dijo que bares y restaurantes sólo logran una ganancia del 5% o 6% con la modalidad take away o el delivery. Por eso, enfatizó en el carácter positivo del programa que entregará 15.000 pesos a los empleados de los locales. Y ponderó en la suspensión de los juicios por deudas, que abarcará cuatro meses. "Protege las PyMes, las deja respirar", comentó. No obstante, informó que, en conjunto con otras federaciones nacionales, trabajan en la redacción de un proyecto de ley de emergencia para el sector.

En la misma línea, el presidente de la Cámara Hotelera de San Juan, Fabio Nievas, quien además es propietario de un hotel céntrico, se mostró "conforme" y dijo que es sólo "una parte del pedido" que habían hecho desde el sector en anteriores reuniones con autoridades del Ministerio de Turismo y Cultura y el Ministerio de Producción. Según refirió, el programa económico "reconoce la situación de quebranto" de las empresas. "Es una manera de proteger las inversiones" que los propietarios hacen en la provincia y "sostener el sector". También destacó, al igual que Tallara, la suspensión de los juicios, "llevamos catorce meses sin trabajar eso genera deudas, que genera intereses, y necesitamos parar la bola". Nievas comentó que Proteger Empleo es una manera del Gobierno de "adecuarse a la realidad del sector". En el caso de los empleados hoteleros, recibirán 22.000 pesos tras el anuncio Sergio Uñac.

En tanto, para el presidente de la Cámara de Turismo de San Juan, Ariel Giménez, se trata de un plan "beneficioso", pero hay que "ver el alcance" de la medida. Es decir, el universo de trabajadores e indirectamente empresarios que recibirán el dinero. Giménez señaló que hay que "analizar las condiciones legales" porque quizá no llegue a quienes más lo necesitan. El hombre refirió que muchas agencias de viaje, por ejemplo, "no están al día" con los impuestos y que para sobrevivir también pidieron créditos que ahora es dificultoso pagar. Entonces, teme que las empresas que no cumplan con todos los requisitos, queden afuera del beneficio provincial. Anticipó que la Federación Económica se reunirá este miércoles para analizar el impacto real de la medida en la economía. Hasta el momento, hay sensación de sábana corta.

Proteger Empleo San Juan, en detalle