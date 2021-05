Avanzan para que una legendaria marca de indumentaria deportiva italiana se instale en San Juan

Empresarios de la legendaria marca deportiva Castelli mantuvieron hoy una reunión virtual con Sergio Uñac. El meeting se centró en la inversión de infraestructura deportiva que está realizando San Juan y por el concreto interés que tiene la importante empresa de indumentaria de desembarcar en la provincia.

Del encuentro participaron el secretario de Deportes, Jorge Chica; el presidente Castelli, Alessio Camoranesi, además de los empresarios Roberto Amadio y Giovanni Lombardi en representación de la clásica marca del escorpión sobre el logo rojo.

Según informaron oficialmente, el vínculo se generó a partir de gestiones y trabajos conjuntos derivados de la realización de la Vuelta a San Juan, promoviendo el crecimiento de todos los sectores vinculados al ciclismo.

Tras el encuentro, el secretario de Deportes explicó que “Castelli, visualiza generar una fabricación en la provincia de San Juan que pueda generar la venta de insumos no sólo en Argentina sino en toda la región”.

Jorge Chica explicó que la marca más grande vinculada al ciclismo a nivel mundial buscaría desembarcar una vez que el velódromo en construcción sea inaugurado "lo que generaría nuevos puestos de trabajo genuino”, aseguró.

Más de 100 años de historia

Castelli tiene sus raíces en Vittore Gianni que fundó su negocio de sastrería en 1876 y vistió a los equipos de fútbol del AC Milan y de la Juventus. Armando Castelli se incorporó a Gianni en 1935 y en 1939 compró la empresa y finalmente la renombró como Castelli.

A continuación, algo de la historia de la compañía, narrada por Borja Andreu, manager de Castelli España en una entrevista con ciclósfera.com.

"El origen de la marca tiene lugar en un pequeño estudio de moda Vittore Gianni, en 1876. Comenzó incluso antes de que apareciera el nombre. En Vittore Gianni generaban ropa a medida. Vestía al Milán, al Juventus, al ballet de Milán… cualquier prenda deportiva de la época. Fue en 1910 cuando las primeras prendas de ciclismo se empezaron a desarrollar. El material más técnico de la ropa era la lana. En 1935 se une Armando Castelli a la fábrica-taller de Vittore Gianni y en 1939 le compra la compañía. Después nace su hijo, Mauricio Castelli, y es cuando se inicia el ciclismo como un deporte de masas. Ahí vestían a los grandes mitos como Fausto Coppi, Gino Bartali".

La típica foto en la que se pasan el bidón Coppi y Bartali ya es con la época de Mauricio Castelli, que se dedicó a vestir a todos los grandes profesionales. Al final, en 1974 se genera la propia marca Castelli. Esto ya es algo exclusivamente de Mauricio Castelli. Foto clásica: Coppi y Bartali pasándose el bidón



"Castelli tiene un vínculo muy fuerte con Italia. Ha sido la imagen de Italia en cuando al ciclismo durante muchísimos años, vistiendo incluso al Giro desde hace mucho tiempo. El concepto empieza a exportarse desde el momento que lo llevan los profesionales. En el 77 se desarrolla el primer culotte de licra no solo usado por los profesionales si no también se vendió al público. Hasta ese día no se vendía al público ningún culotte de licra. Ahí es cuando empieza a haber una explosión de ventas, por requerir esa calidad técnica que ofrece Castelli y empieza a exportarse a otros sitios del mundo. Aunque claro, hace cincuenta años el nivel de distribución sería mucho más complejo. Estar viviendo en Estados Unidos y haber visto en un recorte de periódico un culotte Castelli de licra, podían pasar tres años hasta que llegara hasta ahí", citó Andreu.