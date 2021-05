En San Juan hablan de un impacto millonario por el parate: ¿habrá ayuda provincial para algunos sectores?

Con las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno Nacional en los 9 días de confinamiento, la ministra de Hacienda local, Marisa López, informó que la provincia ya calcula un impacto en su recaudación pero que de todas maneras podrá hacer frente a sus obligaciones como sueldos y proveedores. Por otro lado, la funcionaria se mostró cautelosa pero no descartó que la Provincia otorgue ayudas que se sumen a las ya anunciadas por Nación destinadas a los sectores más castigados por el parate.

“Hoy venimos recaudando entre un 10 y 15% más de lo previsto y si tengo 5.000 millones arriba de los presupuestado se puede estar perdiendo en mayo aproximadamente 500 millones de pesos para la provincia de coparticipación federal”, dijo López en diálogo con Radio Sarmiento. Lo mismo se estima que para ingresos brutos, indicó.

No hay peligro por el momento del pago a proveedores y sueldos, aseguró. “Hemos tenido tres meses con una proyección y nivel de gastos muy prudente y una recaudación superior a lo previsto, lo que nos permite tener reservas”, indicó.

Por otro lado, consultada sobre si habrá ayudas del Gobierno local que se sumen a las ya anunciadas por el presidente Alberto Fernández, en relación a sectores como el gastronómico y comercial, indicó sin descartar nada que “seguramente que la actividad económica se resiente por las medidas anunciadas. No me he reunido aun con el gobernador para hablar de ese tema pero antes ha habido políticas de contención”. Agregó que “hoy no está definido” y recalcó que se está asistiendo con fondos provinciales de manera permanente a algunos sectores, de los más castigados por la pandemia.

“Posiblemente cuando me siente con el gobernador pueda dar una respuesta, uno puede estudiar alternativas para que ningún sector se vea resentido por medidas restrictivas”, apuntó López.

“Uno no desconoce la salud va de la mano de la economía pero también la economía permite que no haya hambre ni pobreza por eso creo que se puede articular algún tipo de medidas”, reflexionó.

La ministra confirmó que todo lo que se refiere a Salud tiene prioridad y tiene crédito suficiente. El área sanitaria incrementó un 30% la previsión presupuestaria y los fondos están para que desde lo sanitario no falte nada.

Por último, sobre el bono nacional para agentes de la salud, dijo que son unos 6.000 trabajadores de la salud sanjuaninos que recibirían esta vez la ayuda nacional, y recordó que la Provincia otorgó un adicional que durará mientras esté la pandemia.