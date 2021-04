ANSES: Si se paga el IFE 4 mirá a quién le tocaría cobrarlo

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, de un posible retorno del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), el bono de 10 mil pesos de ANSES, sostuvo que el Gobierno "va a tomar medidas excepcionales" destinadas a quienes se vean afectados por las restricciones implementadas por la suba de casos de coronavirus.

"Por las restricciones mucha gente va a tener dificultades para trabajar, sobre todo por el transporte público. Vamos evaluando la situación y tomaremos las medidas necesarias. No es el modelo del IFE universal que se hizo cuando estaba todo cerrado. Pero si hay situaciones críticas, que muy probablemente las vaya a haber, vamos a llevar adelante políticas para compensar", dijo el ministro.

Y agregó: "El compromiso es aplicar, más allá de todo lo que estamos haciendo, políticas adicionales de acompañamiento a quienes tienen dificultades. Es el compromiso del Presidente (Alberto Fernández) y lo que venimos planteando".

En tanto, el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró este jueves que el Gobierno nacional va a "a seguir acompañando a los sectores que más lo necesiten, de acuerdo con la dinámica de las restricciones sanitarias", tras exponer en la reunión del Consejo Económico y Social en Casa de Gobierno.

"Hoy no estamos en la misma situación que en marzo, abril o mayo. Hoy no enfrentamos restricciones totales de circulación como fue durante esa etapa, con lo cual no estamos pensando en un nuevo IFE. Pero, al igual que hasta ahora, vamos a seguir acompañando a los sectores que más lo necesiten, de acuerdo con la dinámica de las restricciones sanitarias", dijo el ministro a la agencia de noticias Télam.

Por su parte, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, se refirió a la posibilidad de un regreso del Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE) de Anses que fue entregado en 2020, al mismo tiempo aseguró que el Gobierno analiza "mejorar los montos" de la asistencia a las empresas con el Repro II.

"Pusimos el IFE en un momento en que la gente no podía salir de su casa, hoy no estamos en ese momento, hoy las restricciones no son esas, tienen que ver con la nocturnidad. No creemos que en este momento haga falta un IFE, pero no somos necios. Los datos de pobreza son terroríficos", explicó Todesca