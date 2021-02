Comercio sanjuanino: más caída en las ventas y dilema por los artículos escolares

Las ventas de enero en los comercios sanjuaninos sufrieron una caída del 13,5% comparado con el mismo mes del año pasado, según los datos de la Cámara de Comercio de San Juan. Y en esta época tradicionalmente ya hay ventas de artículos escolares, lo que ahora, por la pandemia, no sucede, lo que tiene preocupado al sector comercial.

"Se mide en cantidad de artículos por lo que un 13,5% es muchísimo y esto nos preocupa porque inclusive en esta caída que hemos tenido han liderado la caída artículos de primera necesidad como son calzado, indumentaria y alimentos", analizó el titular de la entidad, Hermes Rodríguez, este jueves en diálogo con Radio Colón.

Incluso, el dirigente habló de una situación peculiar producto de la pandemia: "Los artículos de librería nos tienen preocupados porque todavía no arranca la venta. Esto tiene un motivo que es que el año pasado hicieron sus compras los padres para sus chicos y la verdad que solo 13 días tuvieron uso estos artículos, así que este año prácticamente no se van a usar y entonces lo que ha sucedido es que no van a hacer esas futuras compras este año".

Lo mismo sucede con el consumo de alimentos, indicó, ya que "hay mucha gente de vacaciones, venimos de las ventas que son muy importantes las de fin de año y hoy nos encontramos con que han mermado y se nota en los números".

La canasta escolar, dijo, tendrá un incremento de entre el 30 y 35% respecto del 2020. "Hay muchos que están resignando rentabilidad, por ejemplo nos vamos a encontrar con incrementos del 25% y en indumentaria casi un 40%. Resignar rentabilidad pasa desde las fábricas, que le llegan productos de los proveedores a los comerciantes con tal de poder vender. Por propios dichos de ellos, dicen que si tuvieran que incrementar los costos que hoy vienen en estos artículos, que son por arriba del 60%, ponerlos hoy día menos venderían".

Rodríguez dijo que los aumentos vienen sobre todo en los cuadernos y es en este artículo también donde se aplica resignación de rentabilidad en muchos casos.