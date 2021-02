Arrancó el programa de carnes con descuentos, pero hubo poca concurrencia de los sanjuaninos

Este miércoles comenzó el programa nacional de venta de cortes de carnes con descuentos de hasta el 30% en todo el país, pero la concurrencia de los sanjuaninos no fue la esperada en algunos puntos de expendio de la provincia. Teniendo en cuenta que no es la primera vez que se implementa este tipo de acuerdos comerciales en Argentina, en esta oportunidad el público no asistió desde temprano a realizar las compras, tampoco se vieron grandes filas y los cortes de carnes no se agotaron de manera inmediata, según detallaron empleados de uno de los sitios ubicados en avenida Rioja.

"Cuando se implementó un plan similar hace unos meses teníamos que poner un policía en la puerta para que fuera entregando números y así organizar la gran cantidad de personas que venían desde temprano. Había gente que llegaba desde las 5 de la mañana cuando nosotros abrimos varias horas después", comentó uno de los empleados. Y agregó que "también en el stock se nota la merma de las compras, antes en las primeras horas de la mañana se te agotaba todo o te quedaban pocos cortes, pero ahora incluso a esta hora seguimos teniendo mercadería con descuentos".

¿De qué se trata el programa con descuentos?

En líneas generales se trata de ocho cortes con bajas de hasta 30% respecto de octubre: tira de asado a $399 el kilo, vacío $499, matambre $549, tapa de asado $429, cuadrada/bola de lomo $489, carnaza $359, falda $229 y roast beef $399.

En las cadenas de supermercados se venderán los miércoles, sábados y domingos, aunque esta semana podría ser la excepción, ya que si no llega la carne para el miércoles, podrían resolver venderla el jueves. Habrá que estar atentos a la información que proporcionen los negocios para poder aprovechar los precios.

El plan -de carácter anual- tiene vigencia hasta el 31 de marzo, y luego las partes se volverán a reunir para evaluar las condiciones para su continuidad, siempre bajo un esquema de revisión trimestral.