Cyber Monday: consejos de economistas sanjuaninos para aprovechar a full las ofertas

Hasta el 3 de noviembre estará vigente el Cyber Monday para poder comprar con descuentos de hasta el 70% o con promociones 2x1. La particularidad de este evento en el que participan 1.035 marcas, entre ellas algunas de la provincia es que la compra se haga de manera online desde la comodidad de tu casa.

Para evitar realizar compras que luego te provoquen dolores de cabeza, Diego Hagmann y Fabián Saffe, economistas sanjuaninos brindaron a Tiempo de San Juan una serie de recomendaciones a tener en cuenta cuando te dispongas a realizar compras online.

Uno de los principales puntos a tener en cuenta es revisar que el descuento aplicado al producto sea real. Fabián Saffe destaca que, para corroborarlo, hay que visitar otras páginas que ofrezcan el mismo producto y realizar un seguimiento del mismo, ya que muchas veces se ha demostrado que hay descuentos que en realidad no son tan así. En el mismo sentido hizo mención a no perder de vista costos como envío y precio final del producto (en el caso de haber intereses). “Hay veces en que el descuento no es significativo y, si se suma el costo del envío más los intereses por cuotas quizás el producto que están adquiriendo no es tan barato como pensaban”, resalta Saffe.

Con relación a las cuotas, el profesional Diego Hagmann hizo hincapié en la forma de financiamiento, destacando que es importante pagar en cuotas siempre y cuando no quede otra opción, pero también si se trata de un bien durable en el tiempo, ya que “no tiene sentido comprar por ejemplo mercadería que se va a consumir en el mes y financiarlo en 4 a 6 cuotas”. Sobre el mismo tema, Saffe recuerda que es importante verificar la posibilidad de pagar en cuotas.

Si bien se menciona todo el tiempo, no está de más considerar que la compra debe realizarse a través de medios seguros, en este caso por el sitio web oficial del evento de la CACE; como también utilizar medios de pagos seguros. Otro punto importante a tener en cuenta, según resalta Hagmann, es saber que quien va a comprar es responsable inscripta por lo que AFIP puede aplicar percepciones de IVA.

Según informaron desde la CACE, durante las primeras horas de esta décima edición se registraron cerca de 40.000 navegantes simultáneos, donde el mayor pico de ventas desde el inicio oficial del evento se dio a las 00:18 con 330 productos vendidos por minuto.

Hasta el momento las categorías más elegidas son indumentaria con un 68,1% y ticket promedio de $7.082; Deco y hogar en un 9,8% y un ticket promedio de $9.350; y en tercer lugar Salud y belleza, con un 6,0% y un ticket promedio de $3.475.