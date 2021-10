ANSES activó un plus de $35.312: a quién les pertenece y cómo solicitarlo

La Administración Nacional de la Seguridad Social implementará un plus de hasta $35.312 para cinco grupo de beneficiarios.

Una vez más el ente nacional se encarga de ayudar a los más vulnerables durante estos tiempos de pandemia y fuerte inflación.

Está vez se cree que va a beneficiar a menos de la mitad que el año pasado pero su valor sería más alto por la inflación que se dio hasta este entonces, sin embargo, todavía no hay nada confirmado y se espera que el Presidente de la Nación lo oficialice.

De todos modos, lo que sí está confirmado es el pago adicional y único de hasta $ 35.312 para trabajadores en relación de dependencia y otros grupos más que van a ser detallados a continuación. El mismo se da por tres situaciones de la vida, fortalece la asistencia social y económica, ¿de qué se trata?

Quiénes pueden acceder al plus de hasta $ 35.312

Como se mencionó anteriormente este pago adicional y único está dirigido exclusivamente a cinco grupos, quienes no formen parte de los mismos no van a poder realizar un trámite de inscripción para poder cobrarlo.

Trabajadores en relación de dependencia

Titulares de la prestación de la ley de riesgos del trabajo

Titulares de la prestación por desempleo

Titulares de pensiones honoríficas de veteranos

Jubilados y pensionados

De qué se trata el plus de hasta $ 35.312

El pago extraordinario que brinda la Administración Nacional de la Seguridad Social para los cinco grupos que fueron mencionados anteriormente se dividen en tres tipo de situaciones y su monto va a variar según cada una ellas.

Con el aumento que se dio en el último tiempo el monto de dinero mínimo por las asignaciones que van a ser detalladas a continuación quedó en $ 5904 y el máximo escaló a un total de $ 35. 312.

Asignación por Nacimiento: por está situación los titulares de los grupos mencionados van a recibir un pago único de $ 5904.

Asignación por Matrimonio: en está situación cada cónyuge cobrará un total de $ 8841 que se pueden sumar entre los dos y cobrar el doble.

Asignación por Adopción: está asignación es por la que más dinero van a recibir los beneficiarios ya que se trata de $ 35.312.

Cuál es el requisito para cobrar el plus de hasta $ 35.312

Para cobrar la asignación por alguna de las tres situaciones que se explicaron anteriormente el solicitante debe ser - lógicamente - parte de alguno de los cinco grupos.

En cuanto al dinero, la suma de los Ingresos por Grupo Familiar no deben superar los $ 210.278 y por cada integrante no deben cobrar más de $ 105.139.

Si el interesado en cobrar este plus del organismo que dirige en la actualidad Fernanda Raverta no cumple con alguno de los requisitos, no va a poder recibirlo ya que no hay excepciones.

Calendario Octubre 2021

Los jubilados y pensionados forman parte de los grupos que pueden cobrar el plus de hasta $ 35.312, la novedad de este programa social es que desde el primer día de septiembre también se beneficiaron por el aumento del 12,39% gracias a la Ley de Movilidad Jubilatoria y su calendario de pagos de octubre quedó de la siguiente manera:

Los jubilados y pensionados de ANSeS con haberes inferiores a $ 29.135.

DNI terminados en 0: jueves 7 de octubre

DNI terminados en 1: martes 12 de octubre

DNI terminados en 2: miércoles 13 de octubre

DNI terminados en 3: jueves 14 de octubre

DNI terminados en 4: viernes 15 de octubre

DNI terminados en 5: lunes 18 de octubre

DNI terminados en 6: martes 19 de octubre

DNI terminados en 7: miércoles 20 de octubre

DNI terminados en 8: jueves 21 de octubre

DNI terminados en 9: viernes 22 de octubre

Los jubilados y pensionados de ANSeS con haberes superiores a $ 29.135

DNI terminados en 0 y 1: lunes 25 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de octubre