La increíble oferta laboral que penetró en San Juan: 20.000 pesos por 10 estados de Facebook

Un empleado del comercio sanjuanino buscaba un instalador de aire acondicionado en Marketplace de Facebook. Una publicación lo asaltó, de pronto, con una promesa poco creíble: un pago mensual de 20.000 pesos a cambio de subir 10 estados (historias) en la misma plataforma. Pese a la intriga inicial, siguió con lo suyo. Diez días después, se topó nuevamente con la publicación, pero era otro usuario el que la compartía. Fue entonces que decidió averiguar de qué se trata, cuál es la “trampa” que ofrece dinero rápido y fácil.

Tiempo de San Juan accedió a las instrucciones que recibió el sanjuanino. Se trata de una modalidad que ya penetró en la provincia, tiene sus adeptos defensores y algunos seguidores curiosos poco informados. Hay que imaginar el viejo telar de la abundancia en los que ingenuamente padres y abuelos cayeron. Pero a un nivel internacional. Empresas multinacionales son las beneficiadas a costa de entrega de información personal. En este caso, los usuarios no deben ingresar datos personales, el negocio circula por un andarivel distinto y, tal vez, más provechoso: tener acceso a los comportamientos.

Imagen 1

“Me presento, mi nombre es Malena (nombre ficticio para no vulnerar la identidad de la real vendedora del servicio), esto es muy sencillo, lo haces desde casa, sin dejar de hacer todas tus actividades. Lo que hacemos es publicar el anuncio que viste (imagen 1) en mi biografía de Facebook, y a la gente que responde como vos, que responde, le mandamos la información a seguir”, dijo la mujer promotora en un audio de WhatsApp. “Acá se paga por día, vas a recibir la plata en la cuenta que vos quieras”, aseguró.

A continuación, la mujer explicó un poco más y envió un link: “Vas a instalar la aplicación y empezar a operar, vos vas a ir viendo cómo eso y vas a crear una cuenta, en 48 horas vas a recibir un mail y vas a decidir cómo manejarte”. Y promete muchas bondades: “Lo bueno de esto es que no tiene inversión, no das datos personales, no perdés nada por probar, no ponés plata ni nada por estilo”. Como un anzuelo, ella misma aseguró que “yo también pensé si era posible poder hacerlo, pero hasta ahora vengo bien y voy constatando que no era una mentira”. Minutos después llegó hasta un video estilo tutorial que armó a fines de captar más seguidores.

Este medio investigó cómo es la operatoria del negocio. El link que la mujer envió es una dirección web que tiene su sello personal, que fue generado cuando descargó en su celular la aplicación Honeygain. El interesado abre la dirección, descarga la app y se registra. Al comienzo, Honeygain ofrece 5 dólares para iniciar el tráfico virtual. Y se trata de un telar porque mientras más gente captes para que descargue la aplicación, más dinero representa. “Tenés que publicar cada una hora, a la hora la borro y vuelvo a publicar. Tenés que hacerlo 10 veces en el día. Después de 48 horas de hacer eso, te van a enviar un correo electrónico para depositarte el dinero de los dos días y así sucesivamente”, ilustró la promotora.

Según se pudo averiguar, Honeygain es una plataforma que utiliza la conexión a internet sobrante (es decir, la que no usan los usuarios) para permitir que otras empresas realicen investigaciones de inteligencia, negocios y mercado. Es tan simple como eso. Honeygain no emplea ningún dato personal ni de la red de la persona, más que la necesaria para funcionar: el email con el que te registras, tu dirección de IP (cualquier página en Internet accede a este dato) y registrar cuánto de ese “Internet sobrante” tuyo es usado por la aplicación y de esta forma saber cuánto se te debe pagar. Al mismo tiempo, mientras más personas ingresen el link del promotor, mejor para él. “Las personas que ingresan por tu link quedan enlazadas a vos y después te pagan por esa cantidad de personas que sumaste”.