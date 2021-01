El dólar blue cae 2 pesos y cierra enero prácticamente a la par del dólar ahorro

En el último día de enero, el dólar blue volvió a bajar: cedió dos pesos, a $ 153. Esto marca una caída de trece pesos en todo el mes. Con esto se pone a la par del dólar ahorro, que llega a $ 152,9.

En el mes el informal fue el único dólar que bajó, mientras el oficial subió 3,6% y el contado con liqui aumentó 8%. Fue el que más trepó en el arranque del año.

Con la suba del 3,6% del dólar oficial se queda rezagado respecto de la inflación pronosticada en 4% para el mes.

Este viernes, el Banco Central vendió US$ 60 millones. "En el mes de enero el saldo neto de la intervención oficial fue positivo en unos US$ 160 millones, acumulando en los dos últimos meses unos US$ 760 millones de compras netas", indicó el operador Gustavo Quintana.

En el mes tanto el dólar MEP, que se adquiere a través de operaciones en la bolsa porteña, como el contado con liqui, la transacción que permite sacar divisas del país, mantuvieron un alza prácticamente constante.

Así el dólar bolsa termina con una suba de 5,9%, en $ 148,3, mientras el contado con liqui avanza 7,8%, a $ 151,1.

Los dólares financieros suben pese a que el Banco Central sigue interviniendo vendiendo bonos para evitar que se escapen y presionen sobre el blue.

De este modo, los dólares financieros son los únicos que tuvieron alzas en términos reales, por encima del impacto del índice de precios. Los plazos fijos en pesos, con una tasa promedio de 2,7% otra vez quedaron rezagados respecto de la inflación.

Las expectativas del mercado apuntan a qué ocurrirá con la tasa de referencia, para determinar si el Central reacciona ante la inflación de enero y la actualiza, de modo que esta inversión en pesos no siga perdiendo atractivo.

En el mes hubo un avance del riesgo país, que aumentó 5% hasta llegar a 1441 puntos básicos.

En los títulos públicos, lo que más se destacaron fueron los bonos CER , que ajustan por inflación. Subieron 3,7% en enero, mientras que los títulos dólar linked aumentaron 2,1%.

Desde Portfolio Personal Inversiones marcan que "las expectativas de inflación del mercado (bastante mayores a las oficiales) siguen empujando a estos los bonos CER al alza. Continúan siendo los bonos en pesos de mejor performance".

Del lado de las acciones, el Merval pierde 5% en el mes con YPF con las mayores bajas, con una caída del 15%. El mejor resultado dentro del panel central de la bolsa porteña obtuvo Cresud con una alza de 13% en enero.

En Nueva York, los ADR argentinos tuvieron un arranque negativo en el primer mes del año. Casi todos terminaron en rojo, con YPF con un retroceso de 19%.

Fuente: Clarín