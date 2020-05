Efecto coronavirus: desde que empezó la cuarentena cerraron 27 comercios en el centro de San Juan

El 21 de marzo arrancó la cuarentena obligatoria para prevenir el coronavirus. Ese día tuvieron que cerrar todos los comercios de San Juan. La crisis por la facturación cero llevó a muchos comerciantes a tomar la decisión de cerrar definitivamente sus negocios. Se les hizo imposible mantener el sueldo de los empleados, pagar el alquiler y asumir todos los costos que implica mantener un emprendimiento con las persianas bajas. La Cámara de Comercio de San Juan relevó hasta el momento 27 comercios cerrados por la coronacrisis.

Los rubros más afectados son los de indumentaria y gastronomía. El reporte del mes de abril enviado por el organismo indicó que las ventas bajaron un 57,6% respecto del mismo mes del año anterior. Los sanjuaninos no se adaptaron demasiado al sistema de compra telefónica y por delivery y los locales se vieron obligados a cerrar.

Entre los negocios que cerraron se encuentran locales de venta de ropa, gastronómicos, zapaterías y hasta una financiera. Entre los más conocidos se destaca una sucursal del café Bonafide, una de las marcas de café más importantes del país. Muy pocas confiterías céntricas se han plegado al café al paso, pero con lo recaudado no alcanzan a cubrir los gastos que genera mantener un comercio.

¿Por qué el sistema de delivery no funcionó? Primero, porque gran parte de los comercios no estaba preparado para brindar este servicio y porque la gente en general no se enganchó con este sistema. Los que más salieron perdiendo fueron los negocios del interior de San Juan ya que hay casos en los que ni siquiera los acompaña la tecnología.

El pago del alquiler y del sueldo al personal son los mayores dolores de cabeza para los propietarios. Para intentar aminorar el impacto de la facturación cero, se acordó pagar el 75% de los salarios a los trabajadores comerciales. Serían 12.000 los trabajadores afectados en San Juan. Incluso, hubo algunos negocios que llegaron a pagar el 85%, de acuerdo a lo informado por el Sindicato de Empleados de Comercio.

Respecto de lo que se viene, el presidente de la Cámara de Comercio, Hermes Rodríguez, aseguró que por el momento no hay cambios en cuanto al protocolo presentado por el sector y aprobado por el Gobierno el pasado 2 de mayo. Los shoppings y galerías comerciales también abrirán, pero los ingresos serán restringidos. Además los cines y los patios de comida estarán cerrados al público, en el caso de los últimos se podrá retirar comida y continuará el servicio a domicilio.