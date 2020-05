¿Combustibles congelados hasta octubre? Mirá qué dicen en San Juan

El Gobierno nacional decidió implementar un valor mínimo para el barril de petróleo, para mantener el precio en un contexto mundial en el que el crudo ha bajado a niveles históricos que han puesto en jaque al sector. La medida la implementaron a través de un decreto, donde fijaron el valor en 45 dólares para todos los barriles que se compren en Argentina y prohibieron la importación.

La medida tiene como objetivo principal no desfinanciar la explotación petrolera en el país, que tiene todos los ojos puestos en Vaca Muerta. Pero además, mantener el precio del crudo durante cierta cantidad de meses también se traduce en que el precio del combustible en las estaciones de servicio se mantiene estable.

Ante esto, Tiempo de San Juan consultó con un referente local de los combustibles, Bernardo Turcumán. El empresario dijo que es muy probable que en la provincia el congelamiento virtual de las naftas se mantenga, al igual que en el país, hasta septiembre u octubre de este año.

Turcumán explicó que en la actualidad el gobierno Nacional tiene controladas las principales variables de formación de precio del combustible. "Lo más importante es el dólar", aseguró, y la moneda extranjera se encuentra controlada por la división de cambio, la limitación de compra de dólares para ahorro y otras medidas del Banco Central. Además, la falta de aumentos salariales frenan la inflación y no hay aumentos de impuestos a los productores de combustibles, según confirmó Turcumán. "Si no se escapa ninguna variable, no hay ninguna posibilidad de que el precio se levante", adelantó Turcumán.

Críticas a la intervención

Bernardo Turcumán aseguró que la actual situación está lejos de ser la ideal para su sector, a pesar de que puede significar una buena noticia para los usuarios de vehículos. "Esta intervención es retrógrada que se traduce en que los ciudadanos terminan pagando de más, porque el Estado paga a U$D45 un barril que vale U$D25, entonces ahora podría bajar el precio el precio del combustible pero no lo dejan. Además, cuando el estado paga de más, eso sale de los impuestos", analizó Turcumán.

Además, dijo que a pesar de la intervención estatal, la situación en Vaca Muerta, el principal yacimiento petrolífero del país, no es buena porque "hay tres pozos haciéndose, cuando deberían ser miles".