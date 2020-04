Supermercados locales ante el sobreprecio: "O guardás la mercadería o rebotás el pedido"

Enfrentar al sobreprecio es uno de los mayores desafíos en el contexto de la pandemia y la parálisis que se vive en varios sectores por la cuarentena. En este sentido, las entidades más importantes de supermercados les informaron a los proveedores de productos alimenticios que no aceptarán mercadería que llegue con aumentos de precios por encima de los valores máximos que estableció el Gobierno para cada artículo.

Fue en comunicado dirigido a los referentes de la industria alimenticia, la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) que expresaron su posición.

El mismo dice: "la CAS y FASA están enviando una nota a sus proveedores donde les hacen saber que sus asociados no aceptarán aumentos de precios de sus productos, o cambios de las condiciones de venta que les signifiquen mayores costos". Esto los imposibilitaría a cumplir con la la Resolución N°100 de la Secretaria de Comercio de la Nación que establece mantener los precios vigentes al 6 de marzo de este año.

En San Juan el escenario de sobreprecios se repite para varios supermercadistas. Por ejemplo Franco Cabral de la cadena Cabral Mayorista sostuvo que "a mi mí me pasó con la azúcar Ledesma. Me decían que la tenía que vender a 56 pesos como máximo y terminamos recibiendo un acta de defensa al consumidor. Entonces lo único que te queda hacer con esto son dos opciones: o guardas la mercadería hasta que la podas vender o directamente rebotas el pedido, en mi caso opte por esta última porque sino sos vos el que se come la sanción", sostuvo el empresario. Y agregó que "yo ahora estoy devolviendo mercadería y si algo viene con sobreprecio no lo recibo", afirmó.

Mario Gee afirmó que "hemos empezado a debatir lo que está pasando, tenemos que analizar proveedor por proveedor porque el asunto es engorroso, no nos olvidemos que San Juan depende mucho de distribuidores, esto es muy fácil para Buenos Aires pero para San Juan no", sostuvo. Y explicó que "las grandes cadenas no tienen problema en devolver la mercadería, pero cuando vos estas en provincia y tenes una cadena chica o un negocio chico el tema es otro". Por el momento el asunto está en veremos, "en nuestra provincia tenemos otra realidad distinta a Buenos Aires y vamos a trabajar porque el asunto no es menor, pero que la gente se quede tranquila porque no van a faltar los productos que siempre compra", afirmó Gee que está al frente de la Cámara de Supermercadistas de San Juan.

Hasta el 20 de mayo, los precios de alimentos de la canasta básica, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza deben mantener, como máximo, el precio que tenían al 6 de marzo pasado, según indica la resolución de la secretaría de Comercio Interior.

Esta disposición incluye a hipermercados, supermercados minoristas y mayoristas, minimercados, almacenes y autoservicios, a la par que obliga a respetar esos valores a productores, fabricantes y distribuidores. Sin embargo, los supermercadistas denuncian que, por el momento, eso no se está cumpliendo: "La responsabilidad de cumplir con lo establecido por las autoridades nacionales debe ser compartida por todos los integrantes de la cadena de abastecimiento".