Contra el decreto de Alberto, una empresa chilena en San Juan despidió gente

A contramano de la disposición nacional y a la que adhirió la provincia de que se congelan los despidos en el país sin causa justificada durante 60 días, una empresa de origen chileno que opera en la mina Veladero comunicó este miércoles 1 de abril, vía WhatsApp, a sus empleados que quedaron despedidos desde ese mismo día. Desde la UOCRA y desde el Gobierno reaccionaron ratificando la vigencia de los decretos que frenan los despidos.

Se trata de una empresa que en su web se presenta como “de amplia trayectoria en el desarrollo de proyectos para la industria, que se inician en la etapa de ingeniería, pasando por equipamiento, construcción, comisionamiento, puesta en servicio, operación y mantenimiento de proyectos eléctricos”, compañía con sede central en Chile que pertenece al Grupo INGELEC (TIG) que presta soluciones globales para la industria eléctrica, en Chile, Argentina, Brasil y Bolivia.

El miércoles a la tarde-noche varios sanjuaninos se sorprendieron con la comunicación de la empresa Inprolec Argentina “ante la finalización de las tareas de obra civil en la obra EPC Libertadores realizada en Mina Veladero, se ha dispuesto el cese de la relación laboral que nos vincula a partir del día de la fecha 01/04/2020”. Según dijo a Tiempo de San Juan uno de los trabajadores, son 450 los que fueron despedidos sin razones de peso y cuando queda trabajo por hacer como para 3 meses más en la mina. Ya se están organizando entre los echados para pedir que los reincorporen. Todos los trabajadores están “abajo” (no en sus puestos de trabajo en la cordillera), por la cuarentena obligatoria.

Eduardo Cabello, líder de la CGT local y de la UOCRA, que representa a la mayor parte de estos trabajadores, confirmó que se produjeron despidos pero dijo desconocer cuántos son. No obstante, informó que el gremio ya tomó cartas en el asunto para impedir los despidos y que están enviando notificaciones tanto a Inprolec como a Minera Andina del Sol, ratificando que el decreto acuerdo firmados por el presidente de la Nación Alberto Fernández, y el decreto de adhesión firmado por el gobernador Sergio Uñac para el caso de San Juan, están plenamente vigentes y aplican en este caso. “El decreto dice que no tiene que ser. No hay excusas para esto”, apuntó Cabello. De todas maneras, por lo reciente del tema y por las dificultades que presenta el aislamiento, están todavía en averiguaciones con las empresas.

Por su parte, la ministra de Gobierno Fabiola Aubone dijo que “la provincia ha adherido plenamente al decreto y es muy claro. En San Juan se aplica la norma nacional en el entendimiento de que tanto el presidente como el gobernador desde la hora cero han planteado un Estado presente en los temas de salud y de relaciones laborales de los trabajadores”.

El DNU 329/2020 fue publicado en la noche del martes en un suplemento de la edición del Boletín Oficial, con la firma del presidente; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y de todos los ministros.

En su artículo 3° dice “Prohíbanse las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo por el plazo de SESENTA (60) días, contados a partir de la fecha publicación del presente decreto en el Boletín Oficial. Quedan exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo”. Y en su artículo 4° fija que “Los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto en el artículo 2° y primer párrafo del artículo 3 del presente decreto, no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales”.

Por otro lado,a través del Decreto 329/2020 DECNU-2020-329-APN-PTE, el Ejecutivo provincial determino prohibir “los despidos sin justa causa y las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo por el plazo de sesenta (60) días, contados a partir de la fecha publicación del decreto nacional en el Boletín Oficial de la República Argentina”.