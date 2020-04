Seguros de auto: hay descuentos por cuarentena; mirá como conseguirlos

Las compañías de seguro vehiculares comenzaron a ofrecer bonificaciones de hasta 40 por ciento ante el menor uso de los autos y motos por la cuarentena obligatoria. Según un relevamiento realizado por este diario, se trata de al menos cinco. Sin embargo, sólo una se encuentra entre las cinco líderes del mercado automotor. En tanto, las firmas con mayor cantidad de asegurados ofrecen descuentos, pero no automáticos, sino para los casos en los que el cliente se comunica para solicitar el beneficio, cuando dice que va a darse de baja, o cuando solicita cambiar a una cobertura menor. Las rebajas suelen ser de un promedio del 20 por ciento.

A diferencia de lo que le ocurre a la mayoría de las pymes del país, las compañías de seguro obtuvieron cierto beneficio con el aislamiento. “Vivieron una especie de veranito de un mes. Cobraron las primas, hubo pocos siniestros y no pagaron los resarcimientos a las víctimas, dado que las oficinas están cerradas y la justicia frenada”, aseguró Guillermo Bolado, ex vicesuperintendente de seguros de la Nación. Sólo en la última semana de marzo, los siniestros viales disminuyeron 87 por ciento con respecto a la misma semana de 2019, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Hay al menos cinco compañías que ofrecieron bonificaciones automáticas. Seguros Rivadavia, la tercera más grande del mercado automotor y una de las más utilizadas por los taxistas, otorgó un 40 por ciento de bonificación en la cuota de abril. Allianz, novena en el ránking de cantidad de asegurados, bonificó el valor de la prima de responsabilidad civil para los días de duración de la cuarentena y “hasta un período máximo de 30 días de corrido”. Además, Orbis ofreció un descuento del 20 por ciento en las cuotas de abril para los seguros de autos y motos. Se encuentra en el puesto 16 del ránking de cantidad de asegurados. El mismo descuento ofrecerá ATM, compañía líder del mercado de las motos, que concentra casi el 30 por ciento de los asegurados. Será para la cuota de abril y “mientras dure la cuarentena obligatoria”. La compañía que ofreció el mayor descuento fue Libra Seguros, con 40 por ciento, y 50 por ciento para el personal médico. Sin embargo, concentra un porcentaje marginal de mercado.

En tanto, las compañías con mayor porcentaje de mercados, como son Federación Patronal, Caja Seguros, Sancor, San Cristóbal, Segunda o Mercantil Andina pueden llegar a ofrecer descuentos, pero ante la consulta o queja del cliente. Lo mismo ocurre con Meridional y Mapfre, que están entre las 20 primeras del ránking. Según el reporte de casos puntuales, un cliente de La Caja obtuvo un descuento de 50 por ciento por 3 meses. En la compañía Segunda un cliente obtuvo “seguro de garage” de 700 pesos, por sobre el seguro de 5000 pesos, y luego la persona deberá avisar para retomar la póliza para circular. En Mapfre piden llenar un formulario web con la solicitud. En Mercantil Andina prorrogaron los vencimientos de pago. Los porcentajes pueden variar según cada caso.

El valor de una póliza se compone por el valor del “casco”, es decir, el valor del auto en sí mismo, y la responsabilidad civil de tercero. “Con nula circulación se podría descontar la parte de responsabilidad civil, que suele ser menor al 50 por ciento del valor de la póliza”, detalló Bolado. Consideró que no todas las compañías se lanzan a ofrecerlo porque se encuentran en una situación preocupante. “El mercado asegurador atraviesa una crisis de solvencia e iliquidez porque invierte en activos públicos, que fueron reperfilados”, indicó. Por su parte, Héctor Daza, presidente de Insurance Broker, aseguró que los descuentos no se pueden masificar para todos. “Aunque la gente no vaya a trabajar, usa el auto para ir al supermercado. O si lo deja en el garage, siempre está el riesgo de que lo roben o se prenda fuego, por lo que una cobertura básica tiene que tener”, indicó.