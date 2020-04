Las dificultades del comercio de los departamentos alejados en tiempo de pandemia

Para evitar aglomeraciones en los locales, desde el Gobierno propusieron que los locales comerciales vuelvan a abrir sus puertas, pero que funcionen con la modalidad “delivery”. Es decir, a partir del próximo lunes, los comercios recibirán pedidos vía telefónica o por internet y realizarán entregas a domicilio. El presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez, se mostró satisfecho con la medida, pero desde la Cámara de Comercio del Interior de la Provincia indicaron que lo ven poco factible.

Para Marcelo Vargas, presidente de la Cámara de Comercio del Interior de la Provincia de San Juan, “cerca del 90% de los comerciantes no ven viable esta modalidad de delivery, sobre todo los de los departamentos más alejados. Para lo que es ropa, indumentaria, calzado, marroquinería, bijouterie, todas esas cosas, no sirve. Es muy difícil de implementar, les va a llevar tiempo, no están acostumbrados, la mayoría están en los centros comerciales y no tienen clientela estable porque la gente va al centro comercial y si algo no lo tenés vos, se va al negocio de al lado”.

Según Vargas, la mayoría de los comercios del interior son chicos o familiares, de 1 o 2 empleados que viven de eso en el día a día. Lo que propone es que se pueda abrir al público, pero manteniendo las medidas de distanciamiento y de higiene: “Así le damos vida a tres familias, que es el promedio de la gente que vive de un comercio chico”.

En Chimbas, hace alrededor de un año que se viene trabajando con la plataforma bajamoslosprecios.com, a través de la cual cada comercio puede armar su tienda. Para Marcelo Rosas, representante de la Cámara de Comercio de Chimbas, la idea es extenderlo al resto de los departamentos y ofrecérselo al Gobierno: “Está desarrollada por gente de la provincia, ya hay más de 10 deliverys trabajando. Es una solución para que la gente se quede en casa y dar nuevas fuentes de trabajo”.

La plataforma es muy similar a la de Mercado Libre, aunque actualmente funciona como la de Amazon. “Esta plataforma le da la posibilidad a todos los comercios del departamento de poder vender y que la gente pueda pagar por todos los medios: efectivo, débito y crédito”, sostuvo Rosas, y además agregó: “La gente en ese momento no le dio importancia, el comerciante es un poco reacio a este tema, pero ahora están lanzándose un poco más porque necesitan vender”.

“Realmente la situación es desesperante, los sectores que no pudieron abrir durante todo el mes la están pasando muy mal, nos gustaría abrir las puertas y trabajar normalmente, pero bueno, esta posibilidad es un avance importante”, finalizó Rosas.

Nancy Matamoro, representante del comercio en Media Agua, sostuvo que la mayoría de los departamentos alejados, como Sarmiento, no son lugares donde la gente “esté al día” con la tecnología. Para ella, “la gente mayor” está acostumbrada a “ver el billete” e “ir personalmente a ver las cosas que quiere comprar”.

En Sarmiento, la situación está complicada: “La mayoría de los comerciantes alquila y se están venciendo los contratos, los dueños piden que les paguen y es imposible pagar cuando tenés un negocio cerrado”, indicó Matamoro. Además, agregó: “Vamos a hacer el esfuerzo para adoptar esta modalidad, pero es difícil, la gente joven sí lo puede adquirir, pero para la gente mayor es complicado”.

En Pocito, tampoco piensan que sea positivo. Víctor Maldonado, representante de la Cámara de Comercio pocitana, indicó que la mayoría de los comerciantes de este departamento están molestos con el tema. Según Maldonado, “en el interior casi nadie se maneja haciendo pedidos por internet. Tenés el 70% de los clientes del mercado que van a comprar el día sábado cuando cobran por haber cosechado en la chacra”.

Además, Maldonado sostuvo que el comercio de Pocito “está muy golpeado” y que “está a la deriva”, sobre todo el pequeño comerciante: “Hay muchos pequeños comercios que viven de esto, muchos ni siquiera manejan una línea de teléfono, no sabemos ni siquiera si van a poder abrir porque no han podido comprar mercadería. El pequeño comerciante no va a tener un buen resultado”.