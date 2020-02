Una importante pasera sanjuanina, concursada

La conocida empresa pasera Lomas del Sol SRL, una de las más grandes del mercado local, realizó una presentación en el Juzgado Comercial Especial el pasado 26 de diciembre, según publicó el medio "El dedo en la llaga". La firma pidió que se abra el concurso de acreedores y denunció un pasivo de casi 300 millones de pesos.

Consultado por Tiempo de San Juan por más detalles, el empresario pasero Francisco Paladini, decidió no ampliar. Desde la pasera informaron que el gobierno macrista les dejó una deuda de 650 millones de pesos por la compra de pasas que nunca fueron pagadas, estas pasas integraban las bolsas nutricionales que se entregaban a los niños.

Desde el juzgado a cargo del magistrado Javier Vázquez se dictaron dos medidas cautelares. Una de ellas ordenando a los bancos no pagar cheques diferidos posteriores a la presentación judicial y otra, solicitando a la Nación que no abonen lo que le deben a la firma sino que ese dinero sea depositado en una cuenta especial del mismo juzgado hasta tanto no se defina si se le hace lugar al concurso de acreedores.

Lomas del Sol es una empresa sanjuanina, líder en el mercado pasero nacional. Exporta principalmente a Brasil, realizó su primera exportación a España en 1986. Además de pasas, también fabrica otros productos alimenticios.