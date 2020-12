¿Habrá bono navideño para los empleados del sector privado en San Juan?

Sergio Uñac acaba de definir un plus navideño de 12.000 pesos para los empleados de planta permanente, que beneficia a unas 45.000 personas, a pagar en dos cuotas. Ya se conoció que los poderes Legislativo y Judicial y hasta ahora un municipio replicarán la medida. Eso es el Estado, pero ¿qué pasa con los miles de trabajadores del sector privado en la provincia? Por lo que dicen hoy desde el sector empresario, es difícil que se dé un bono de fin de año.

Desde la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez aseguró que “eso está definido con el sindicato, no nos hemos juntado porque sabían ellos que no podemos pagar. Para el comercio en general es imposible, con los niveles de venta que hay es imposible”. Y citó que el sector viene este año con caídas en las ventas del 20% mensual. No obstante, el empresario dijo que “las ferreterías, supermercados y farmacias no tienen la obligación pero sí lo van a pagar, ya lo han hablado”.

Para el Sindicato Empleados de Comercio no está todo dicho. Su titular, Mirna Moral, dijo a Tiempo de San Juan que hicieron el planteo este mismo miércoles en la Subsecretaría de Trabajo, con la esperanza de ver algún plus para las Fiestas. “Sabiendo en la situación mala que están las empresas por lo menos pedimos una canasta navideña y que en vez de chocolate traiga mercadería como azúcar y aceite que son de primera necesidad”. La gremialista aseguró que “quedamos de acuerdo en que cada uno va a pagar en la medida que pueda o dará mercadería, y si puede en enero será bienvenido. No es obligación, es algo extra, pero por lo menos esperamos una bolsa de mercadería”.

Eso para el comercio en general. Para los negocios esenciales que nunca cerraron sus puertas las expectativas son mayores desde el sindicato. “En los supermercados grandes ya están pagando 8.000 peso a todos y 5.000 pesos extra a los que estuvieron todo el tiempo, porque hay gente que se tomó licencia por el COVID-19. Me parece justo que sea una recompensa diferenciada donde se reconozca al que estuvo expuesto”, dijo Moral. No obstante, aclaró, el monto no es en efectivo sino que se conceden vouchers canjeables por mercadería, no como en otras oportunidades que fue dinero en efectivo.

Hay casos especiales. En empresas de sello internacional, como una famosa tienda de ropa, se comprometieron a pagar 6.500 pesos de plus a los empleados que trabajaron lunes y martes feriados, y otra firma dio dos pagos en dólares a lo largo del año pero no ha notificado si vendrá otro bono en diciembre. Por otro lado, en una famosa cadena de electrodomésticos les pagarán un plus que equivale a la mitad del sueldo, una suerte de medio aguinaldo extra, pero sólo si cumplen con un pretencioso mínimo de ventas este mes, aunque se dio un monto menor para todos los empleados vendan o no.

Con las ferreterías, que trabajaron todo el año, el sindicato prevé un acercamiento pero se complica la negociación dado que no tienen una cámara que nuclee a los empresarios, por lo que irán una por una en lo que se pueda.

Por su parte, desde la Cámara de la Construcción, su presidente Julián Rins afirmó sobre el pago de un bono que “no se está previendo”. Aclaró que eso se acuerda con la UOCRA y que “no hemos conversado pero no se descarta una conversación” y dijo que no han recibido ningún pedido en ese sentido.

Rins indicó que “las empresas pueden acordar lo que quieran, puede haber un acuerdo informal, lo que es diferente a un acuerdo en paritarias que sería vinculante”.

El empresario aseguró que “es muy difícil que se conceda, siempre los empresarios decimos lo mismo”. Y recordó que se dio un aumento salarial del 25% en noviembre para los trabajadores de la construcción y administrativos del sector.