Polémica por hasta qué hora trabajará el comercio sanjuanino para el 24 y el 31

Llegó la semana de Navidad y con ella un contrapunto entre los empresarios y entre los trabajadores sobre cómo se trabajará el 24 de diciembre. Al menos, así lo plantearon el presidente del Centro Comercial de Capital, Darío Minozzi y la secretaria General del Sindicato Empleados de Comercio, Mirna Moral. Mientras ella sostiene que los empleados de comercio deben trabajar, por ley, sólo hasta las 17, él dice que "No conozco ninguna ley que pueda defender lo que el sindicato pide".

El empresario fue tajante al decir este lunes que "en realidad nada tendríamos que hablar porque hay una ley nacional que dice que el comercio trabaja en día feriado. En este caso por ser un feriado de Navidad, un feriado diferente, con más aditivos emocionales, afectivos y familiares, el comercio puede desarrollar la actividad normalmente. Sabemos que el transporte está hasta las 20 horas, hay comercios de gastronomía o supermercados que tienen trabajar el mayor tiempo posible para poder cubrir el servicio de la familia, para poder llevar algo a su casa. Hay servicios que prevén trabajar y otros no trabajarán. Entonces creo que ponerle un horario a esto..."

En diálogo con Radio Sarmiento, Minozzi expresó que "el Centro Comercial lo ha puesto en claro todo el año. Cada uno tiene que atender su sector. El sector comercio, mientras desarrolle su actividad correctamente y cumpla con la ley nadie puede pasar por encima y exigir algo que no corresponde. Sobre todo en pandemia, sino nos transformamos en otra pandemia. Si vamos en contra de la corriente. Lo que tengo que pensar es mantener mi empresa y los puestos de trabajo, basado en eso cumplo con la ley. Y lo que la ley no dice, lo permite".

En diciembre de 2019 se pudo conciliar el horario de cierre a las 17 en la Subsecretaría de Trabajo.

Por su parte, Moral, habló días atrás en Radio Bohemia y aseguró que los próximos 24 y 31 de diciembre se trabajará, "por ley, hasta las 17 horas": Analizó que "en la Reunión Directiva tratamos varios temas, lo más importante fue asegurarnos que el día 24 y 31 se cierre, como está establecido por ley a las 17 horas. A pesar que los centros comerciales o personas que pertenecen a la Cámara han expresado algo contrario".

La gremialista remarcó que "hay una ley provincial, la cual no puede ser modificada a no ser que a nivel provincial se modifique. El Comité de COVID-19 no puede transmitir una fuerza mayor a lo que establece la Ley 8.334 que data de diciembre del 2012". Y agregó: "Los años anteriores muchos de los comercios cerraban antes, cosa que a las 17 los empleados estuvieran afuera. En esos 2 días se tiende a trabajar de corrido, para que el empleado de comercio pueda llegar a tiempo a preparar la cena de navidad, etc. Es lo que corresponde. Seguramente tendremos problemas con las mismas empresas de siempre".

Minozzi afirmó que "sí hay que aplicar el sentido común. Sabemos que el transporte está hasta las 20, sabemos que hay distintos rubros, sabemos que no podemos hacer ley pareja porque no es así, hay distintos servicios que tienen que trabajar para atender al cliente y sus necesidades, y hay otros rubros que trabajan al mediodía, otros de corrido, por ejemplo los shoppings que no son tan útiles. Creo que cada comerciante sabe el horario de trabajo y en las reuniones de comisión se ha manifestado que algunos después de las 5 de la tarde no venden nada y cada uno atenderá con el conocimiento de sus clientes".

Desde el Sindicato informaron que en caso que los comerciantes no cumplan con esta norma se aplicarán las sanciones correspondientes para los propietarios del local.