La inflación de noviembre fue del 3,2% en Argentina

Los bolsillo de los argentinos siguen sufriendo y de cara a las Fiestas se antoja complicado hacer frente a las distintas responsabilidades.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec) anunció este martes que la inflación en el país, en el mes de noviembre, fue del 3,2%, respecto al mismo mes del año pasado, y acumula un 30,9% en el 2020.

Los precios al consumidor (#IPC) subieron 3,2% en noviembre respecto de octubre y acumularon un alza de 30,9% en once meses de 2020 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) December 15, 2020

"Los precios al consumidor subieron 3,2% en noviembre respecto de octubre y acumularon un alza de 30,9% en once meses de 2020", comunicaron desde el organismo.

Marco Lavagna, titular del Indec, explicó: "La división Recreación y cultura fue la que mostró el mayor incremento en noviembre (5,1%), debido a la mayor apertura de actividades recreativas presenciales en gimnasios y alquiler de canchas".

"Sin embargo, la división Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,7%) registró la mayor incidencia en todas las regiones. Se destacaron en este último caso las subas en Carnes y derivados; Frutas; y Aceites, grasas y manteca. En cambio, Verduras expuso variaciones negativas en GBA, Noroeste y Cuyo", señalaron.

Por división, Alimentos y Bebidas desaceleró hasta 2,7% mensual, luego de crecer 4,8% en octubre, con menor suba de Lácteos, Aceites y Frutas y caída en Verduras. También desaceleraron las divisiones Equipamiento y mantenimiento del hogar (3,9% mensual vs. 4,5% en octubre), Prendas de vestir y calzado (3,7% mensual vs. 6,2% en octubre) y Transporte (3,6% mensual vs. 4,2% en octubre).