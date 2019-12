¿Qué dicen en OSSE sobre el aumento de la tarifa del agua en San Juan?

OSSE actualiza todos los años la tarifa de agua y cloacas que pagan los sanjuaninos. Ante la consulta sobre el nuevo cuadro tarifario para la próxima llegada de 2020, en la empresa estatal respondieron que “no ha habido información respecto a cuadros tarifarios próximos”.

La vocera de Obras Sanitarias Sociedad del Estado, Mónica Páez, aseguró que “la pregunta de la prensa fue si habrá aumentos o están estudiando y la respuesta fue contundente: en estos momentos sólo se está estudiando, porque se viene analizando como parte de un presupuesto a proyectar. Y el presidente dijo que se va a sumar a lo que se viene estudiando desde gerencia o desde la parte administrativa de OSSE. Hasta el momento no hay ninguna determinación”.

Guillermo Sirerol, nuevo presidente de OSSE.

Recién asumido, el nuevo presidente de la repartición, Guillermo Sirerol, dijo que por el momento no puede atender consultas pero Páez afirmó que “está todo en estudio y no hay un cuadro tarifario actualizado hasta el momento, no existe”.