Moroni aseguró que no habrá congelamiento de jubilaciones

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni, aclaró este miércoles que “nadie va a congelar jubilaciones”, sino que “aumentos va a haber para todos los jubilados, para todos los pensionados, para todos los beneficiarios de pensiones contributivas” y “lo único que va a variar es el criterio con el que se van a fijar esos aumentos”.



En su exposición ante un plenario de comisiones que analiza el proyecto de ley ómnibus enviado por el Gobierno, el funcionario consideró que “estamos en una situación real de emergencia” donde “todos los indicadores que podamos analizar son malos” y “la situación es tristísima”.



“Estos no son proyectos aislados, es un proyecto global en el que estamos tratando de atender a las PyMEs, los trabajadores y los beneficiarios del sistema previsional que han quedado francamente hundidos”, defendió sobre la iniciativa.



El titular de la cartera laboral detalló que en el sistema previsional hay 4.400.000 jubilaciones mínimas, dos millones de haberes medios y unas 400 mil personas con haberes altos o muy altos, las cuales “consumen más del 20% de los recursos”. “Nuestro sistema previsional hace tiempo que dejó de ser contributivo”, sostuvo.



Destacó los bonos de cinco mil pesos que los jubilados y pensionados recibirán en diciembre y enero, los cuales representarán “un incremento de sus ingresos entre un 36% y 25%”, en referencia a los haberes mínimos. Aunque señaló que “no son solo los de la mínima los que lo van a recibir, sino también aquellos que cobren un poco más hasta alcanzar los 19 mil y pico de pesos”.



Moroni habló además sobre el artículo 51 del proyecto, el cual suspende también por 180 días la movilidad de las jubilaciones docentes nacionales, docentes universitarios nacionales, investigadores científicos, judiciales, excombatientes de Malvinas y de todos los sistemas que correspondan “a un régimen general o especial, contributivo o no contributivo”.



“No estamos proponiendo la derogación de ningún régimen, sino que por seis meses los incrementos sean dispuestos por el Poder Ejecutivo en forma trimestral”, remarcó y consideró que es un “deber moral” el de “mejorar esos haberes y acercar más los haberes mínimos a los haberes máximos”.



En ese sentido, anunció: “Tenemos previsto la semana que viene convocar a una comisión con integrantes del Poder Ejecutivo, del Congreso y de distintos sectores sociales que están abarcados por los regímenes especiales para plantear un proyecto de ley, que deberá salir por consenso, para enviar al Congreso y ver cómo seguimos después de los seis meses”. “Si no llegamos a un acuerdo y si este Congreso no sanciona un proyecto, todos los regímenes continúan su vigencia” después de ese plazo, aseguró.



En lo que respecta a los salarios, el ministro señaló que “hay sectores que han podido seguir bastante de cerca los índices de inflación, otros sectores que han perdido algo y sectores que han perdido muchísimo”, por lo cual “hay un panorama disímil”. A continuación destacó que la iniciativa contempla “la facultad para establecer incrementos salariales mínimos para el sector privado” y que “temporalmente estos incrementos puedan ser eximidos de contribuciones y aportes patronales”.