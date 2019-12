Importante: las Pymes podrán descontar capital de sus deudas con la AFIP

La titular de la AFIP Mercedes Marcó del Pont explicó el régimen de regularización de deudas para MiPyMEs que impulsa el proyecto enviado por el Gobierno, y destacó que contempla una quita de capital de la deuda, y postergación de pagos de la primer cuota de hasta seis meses.



“A lo largo de los últimos años el nivel de asfixie llegó a límites críticos”, advirtió la funcionaria, e indicó que el nivel de endeudamiento de las empresas con el Estado es muy alto. Por esto, señaló que proponen la implementación de un plan de pagos, que a diferencia de una moratoria, permite acceder a las empresas a quitas de capital de sus deudas, de hasta un 30%. Además, destacó que el plan se implementará bajo un nuevo contexto de “desaceleración inflacionaria y crecimiento del crédito productivo”.



Asimismo, señaló que las empresas también podrán acceder a una moratoria, “con los mismos beneficios que le estamos requiriendo a los acreedores extranjeros: tiempo para recuperar capacidad de pago. A las PyMEs les damos seis meses para realizar los primeros pagos de su deuda”, y que esto sucederá en un contexto donde vuelve el crédito bancario: “La liquidez que está estacionada en Letes volverá a financiar el sector productivo”, indicó. Además, advirtió que para que el plan sea exitoso es importancia de que las empresas efectivamente se inscriban en el registro de PyME.



Por otro lado, Marcó del Pont destacó que se le reintegrará a los estratos más vulnerables una suma fija por titular de tarjeta, para cubrir el pago de IVA de alimentos, e indicó que la desgravación de este impuesto realizado por el anterior gobierno “fue un fracaso, significó un costo muy elevado, que no redundo en un mayor acceso a los alimentos”.



“Le estamos otorgando facultades a la AFIP para que esta sea una medida que no solo beneficie a la demanda si no también a la oferta. Para que sea una mejora en el ingreso de los bolsillos de los hogares, y redunde en los pequeños comercios de proximidad, que en muchos casos son sujetos fiscales a medias”, indicó al respecto.