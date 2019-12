Más anuncios de Alberto Fernández: congeló las tarifas por 6 meses

El presidente Alberto Fernández adelanto alguno puntos de la Ley de Emergencia Económica en una entrevista televisiva. “Las tarifas no se van a aumentar y vamos a terminar con la dolarización. Están suspendidas en su aumento porque el gobierno de Macri suspendió aumentos que había que disponer para después de las elecciones. Se fue sin aplicar esos aumentos y nosotros no lo vamos a hacer. Hasta el 30 de junio nos vamos a dar tiempo para redeterminar el sentido de las tarifas ”, destacó el mandatario.

“A nuestro juicio deben servir al modelo productivo. Este sistema le sirve a los que producen energía pero no a los otros, no al resto de la Argentina. No tengo interés en discutir lo que han ganado las empresas, ahora necesito que ayuden”, agregó.

El presidente también se refirió al “dólar turista”, que en los hechos funcionará como un impuesto del 30% para todas las compras hechas con tarjeta de crédito en el exterior. “La Argentina se quedó sin dólares”, dijo el Presidente. Los detalles sobre la medida los dará mañana el ministro de Economía, Martín Guzmán, en una conferencia de prensa.

También habló de Bienes Personales, retenciones al campo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y beneficios a Pymes, todos puntos que son parte del paquete económico que el ejecutivo enviará al Congreso.

Aquí, sus principales frases:

Jubilados. “ Desde diciembre cobran aumento y un adicional en diciembre y enero de 5 mil pesos más. Es para los jubilados que cobran la mínima. Hay que mejorar la situación de consumo de este sector. Y también le vamos a dar un derecho a no pagar más medicamentos y que el Estado se los provea. Con ese ahorro van a tener una mejora adicional del salario. Acordamos con los laboratorios, algo que valoro mucho, han retrotraído a octubre los precios de todos los medicamentos, es una baja del 8%”.

AUH. “Se entregarán $2.000 pesos extras para los beneficiarios de AUH con hijos. Estamos lanzando a partir del martes lo que llamamos el Plan Alimentar, el plan contra el hambre para que a toda mujer que tiene un embarazo de tres meses, o tiene hijos de hasta seis años, reciba $4.000 mensuales si tiene un hijo y 6 mil si tiene dos hijos o más ”.

“Empezamos por Concordia, Entre Ríos, que es la ciudad que más pobreza tiene. Ahí son 6.500 tarjetas. Esa ciudad a partir de ese momento va a movilizar 35 millones de pesos en consumos de alimentos nuevos. Son recursos que no tenía la gente. Es una gran movilización para una economía como la Concordia y se va a ir extendiendo por todo el país”.

Pymes. “Están en una situación muy crítica. Uno de los mayores problemas que tienen es que se han endeudado con el Estado. Han dejado de pagar impuestos y aportes. Proponemos una muy amplia moratoria para regularizar su situación. Tiene intereses muy bajos y les otorga seis meses de gracia, tienen seis meses para empezar a pagar”.

Bienes personales. “ Vamos a volver a tener la alícuota de 2015 y vamos a grabar los bienes en el exterior. Se multiplica por dos si están en el exterior y si los bienes financieros se vuelven al país pagan como si estuvieran en Argentina. Beneficiamos a los que tienen capitales en argentina”

Retenciones. “Se ha hablado mal. Existen las que ha dejado el gobierno anterior: lo único que hicimos fue actualizar por el efecto devaluatorio. Las retenciones que se pagan son las que estaban dispuestas, no estamos aumentando las retenciones, hasta aquí. Estamos proponiendo que se nos dé la facultad de aumentarlas 3 puntos más. Pero dije en campaña, y lo voy a cumplir, que vamos a tomar las decisiones en conjunto, no lo voy a imponer. Aspiro a que en los primeros días de enero podamos tener la mesa del contrato social. La gente del campo es importante y tiene que estar integrada en esa mesa. Cuando toma estas decisiones, el que tiene que pagar se enoja. Pero tienen que entender que el sentido es volver a poner en orden el desorden actual de la economía argentina”.

Dolar Turista: “Va a haber ruido con el impuesto a las transacciones con tarjeta de crédito. Hay que entender lo que ha pasado en la Argentina. Yo me enojé mucho con Cristina cuando puso el cepo. En ese entonces se podían comprar 2.500 dolares por mes por ventanilla. Hoy se pueden comprar 100 dólares. Así quedaron las arcas del Banco Central. Yo quiero marcar estas diferencias no como una provocación, solo para contar lo que nos pasa. La Argentina se quedó sin dólares. Si además los pocos dólares que tenemos se van por los que van de paseo, tenemos un problema enorme. Los necesitamos para comprar insumos y producir.”

Fuente: Infobae.