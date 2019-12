“Dólar tarjeta”: ¿qué va a pasar con los sanjuaninos que viajan al exterior?

Una de las medidas que el gobierno de Alberto Fernández decidió aplicar a los pocos días de su asunción consiste en un impuesto de 30% al uso de tarjetas en el exterior, lo que llevaría ese tipo de cambio, llamado informalmente "dólar turista" o "dólar tarjeta", a $82 si tenemos en cuenta que el cambio oficial ronda en los $60 hasta el momento. De hecho ese valor es un 20% superior al del dólar blue, que hoy cotiza en los 68 pesos.

Con estos cambios, las preguntas que le surgen a muchos es: ¿Conviene utilizar tarjetas en el exterior?. Y en su defecto, ¿Qué pasará con los paquetes turísticos que tienen como destino otros países?

Antes de entrar en detalle con la realidad que tienen hoy las agencias de viajes en San Juan, es importante aclarar que la decisión de recargar con un 30% el uso de tarjetas en el exterior se ubica en un sentido redistributivo de la riqueza que fue anunciado por el mismo Presidente el día de su asunción. Además serviría para cortar la salida de divisas por el canal turístico, que ronda los 400 millones de dólares mensuales.

Además hay que decir que los ahorristas hoy sólo pueden comprar 200 dólares por mes para atesoramiento, pero no tienen límites para gastos en dólares en el exterior con tarjetas de crédito.

Dicho esto, en agencias como Saul Saidel Viajes dicen que están expectantes pero todavía no tienen ninguna decisión al respecto.

En Turismo Mercedario la encargada de la empresa, Gabriela Cuadro, dijo que “hay mucha gente que se anticipó entre las PASO y las Elecciones Generales y compraron paquetes, y lograron no quedar atrapados en el cepo". Con las nuevas medidas, según la encargada de la empresa, la venta bajó y además "muchos de los paquetes han quedado en stand by”.

Desde otras empresas aclararon que las medidas nacionales en estos casos “van a afectar no solo a los pasajes, sino también a todo el pack”. Y aseguraron que “nos largaron una granada y ahora nos la estamos pasando de mano en mano. La otra vuelta con el gobierno de Cristina también pasó lo mismo. Y con esto no podemos hacer nada, porque o se paga en dólares o no podemos recibir pagos. Podemos hacer reservas pero no podemos recibir un pago. Porque los operadores mayoristas no lo están recibiendo” aclararon desde Dante Montes.

A raíz de esto, varias de las empresas de turismo que dieron información en off the record aseguraron que la tendencia que se viene en 2020 es pasarse del turismo internacional al nacional. “Más que Brasil va a ser Carlos Paz” dijo una de las operarias bromeando al respecto y agregó que “hoy hemos amanecido con operadores que no están recibiendo pagos. Los que tenían la mitad pagada no se les puede recibir el pago. También pasó que con el cambio de gobierno mucha gente se apuró a cerrar, pero hay muchos que ahora han quedado a la expectativa de lo que suceda estos días” sostuvo.

¿Cómo usar las tarjetas en el exterior?

1 -Débito

No hay límites para las compras.

El titular de la cuenta bancaria puede abonar con débito las compras en el exterior contra su saldo en pesos de la cuenta local.

Hay límites a las extracciones

Sólo se podrán hacer en cajeros automáticos en el exterior contra una cuenta en dólares a nombre del titular.

2 - Crédito

Tampoco hay restricciones para las compras. El usuario podrá gastar lo que su límite bancario le indique.

En el caso de las extracciones, el Banco Central limitó a 50 dólares el monto máximo por operación que podrán otorgar las entidades financieras y otras emisoras de tarjetas de crédito locales como adelantos en efectivo a los tarjeta habientes en el exterior (" Dólar Cajero"). De este modo, encarece para el usuario esa transacción, que en algunas entidades financieras pueden superar los 10 dólares más IVA, cada una.

3 - Débito y Crédito

El Banco Central definió que las entidades financieras y otras emisoras de tarjetas locales deberán contar con su autorización para acceder al mercado de cambios para realizar pagos al exterior por el uso de tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas en el país a partir del 1 de noviembre.

Las operaciones alcanzadas son:

a) la participación en juegos de azar y apuestas de distinto tipo (Dólar Casino);

b) la transferencia de fondos a cuentas en Proveedores de Servicios (Dólar Paypal);

c) la transferencia de fondos a cuentas de inversión en administradores de inversiones radicados el exterior y/o (Dólar Bursátil);

d) la realización de operaciones cambiarias en el exterior ( Dólar Cambio);

e) la adquisición de criptoactivos en sus distintas modalidades (Dólar Bitcoin).