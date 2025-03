Video: Tagliafico explicó cuál fue la clave táctica del baile a Brasil, "Ya lo tenemos muy aceitado"

A su vez, como si se preparara para ser técnico una vez que cuelgue los botines, marcó dónde estuvo la mayor diferencia entre un equipo y otro: "Esto es algo clave, el movimiento que tenemos. Uno va, el otro viene, son cosas que ya tenemos muy aceitadas".

Y resaltó la superioridad numérica que generó la Albiceleste en un gran tramo del encuentro: "Cuando venían a presionar con los dos delanteros, teníamos los dos centrales, el arquero y el cinco libre, éramos cuatro contra dos. ¿Cómo hacés?".

Al mismo tiempo, el futbolista de 32 años remarcó un movimiento que pasó desapercibido para muchos durante el encuentro: "Cuando salen por mi lado, me llevo la marca. ¿Quieren jugar cuatro contra dos? Bueno, espacio para Otamendi. ¿Qué pasa? Thiago, extremo, baja y no lo sigue nadie, entonces recibe solo y cambia para el otro lado".

Finalmente, el exjugador de Banfield e Independiente comparó a este equipo de Brasil con otras selecciones y, si bien el nivel no se le asemeja, sí marcó una característica en común: "Al final vos jugás contra un Brasil, que si bien no es el Brasil de antes, es un equipo que le gusta tener la pelota, hacer correr el rival, no le gusta correr atrás. Tenían muchos delanteros, los mata ir detrás de la pelota".