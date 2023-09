Video: la criminal patada de un jugador de Honduras a dos ex compañeros

Patada voladora y criminal a dos rivales. Ocurrió en el clásico hondureño entre Marathon y Olimpia por la octava fecha del Torneo Apertura 2023. André Orellana, el defensa de 21 años, protagonizó una doble patada contra dos ex compañeros suyos y se fue expulsado. La reacción de los tres comentaristas de la TV oficial da cuenta de la violencia de esta jugada, entre sorpresa e indignación: “No, uhhh, no, no. Es inconcebible que un futbolista pueda hacer esto”, dijo uno de ellos al ver la repetición.

Ocurrió en el clásico hondureño entre Marathon y Olimpia, por la octava fecha del Torneo Apertura 2023.

Qué dijo Orellana sobre su patada voladora

André Orellana se mostró arrepentido por su entrada. ”Creo que fue una jugada donde me ganó el impulso y el coraje por el partido. No es correcto para nada. Ya hablé con “Patón” que es un papá para mí”, explicó. Luego añadió: "“Germán Mejía me dijo que no pasaba nada, que él me quiere y que era parte del juego, que no pierda mi ADN y que siga trabajando, que tengo mucho para seguir creciendo. Y hablé con el profe también (Pedro Troglio, DT de Olimpia) Y bueno solo pedir disculpas a ambas instituciones, tanto al Marathón como Olimpia".