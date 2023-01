Video: homenaje y ovación a Lionel Scaloni en el Mallorca

Más allá del gran recuerdo que Scaloni dejó en Mallorca, su paso más importante en España se dio con Deportivo La Coruña. Allí jugó entre 1998 y 2005 -utilizó la cinta de capitán en uno de los momentos más importantes en la historia del equipo- y luego fue transferido a West Ham, de Inglaterra.

¡DIÓ la PATADA INICIAL! SCALONI en MALLORCA (EMOCIONANTE HOMENAJE al CAMPEÓN)

Las declaraciones de Scaloni en Mallorca

El técnico dejó algunas palabras antes de retirarse. "Me gustaría que me recuerden como un buen tipo. El que jugó al fútbol durante muchos años es muy difícil que no entienda. Es importante la mano derecha, que el jugador te entienda y sepa que le decís la verdad. Siempre intento el bien del grupo", afirmó.

Los equipos en los que jugó Scaloni

Newell´s

Estudiantes

Deportivo La Coruña (España)

West Ham (Inglaterra)

Racing de Santander (España)

Lazio (Italia)

Mallorca (España)

Atalanta (Italia)

Fuente: TyC Sports