Video: el momento en el que Ciro, Mateo y Thiago subieron al escenario para acompañar a Lionel

"He tenido mucha suerte, he estado en el mejor equipo del mundo, en el mejor de la historia, he podido ganar muchos premios individuales gracias a ello. Con Argentina he pasado muy malos momentos, pero nunca bajé los brazos para conseguir Copa América y Mundial, y por ello estoy orgulloso de no haberme rendido", agregó.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Felejercitodelam%2Fstatus%2F1719114113807249754&partner=&hide_thread=false Los hijos de Messi en el escenario #LAM pic.twitter.com/UtRdWUsUXO — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) October 30, 2023