Video: el divertido y exigido entrenamiento de Colón Junior en la pileta

"La pretemporada es muy importante para todo el año. Por ahí los jugadores se cansan de correr todos los días, pero después entendés que si no lo haces, no podés jugar al fútbol. Es como cargar una batería, después vas gastándola en todo el año, para eso sirve", contó 'Chaca' Ibaceta, el ex jugador y ahora DT de Colón, a Tiempo de San Juan.

image.png Foto: Prensa Colón Junior

Colón viene siendo protagonista en el Torneo Local (fue campeón y supercampeón) y no quiere sacarle el pie al acelerador

EL DIVERTIDO Y EXIGIDO ENTRENAMIENTO DE COLÓN JUNIOR