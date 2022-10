Valiente, explosivo: de "el que venga va a tener que poner plata" al "respiro" tras el descenso

"Yo sigo poniendo plata, el club viene funcionando con plata de mi bolsillo también. El que quiera venir va a tener que poner dinero. Deben conocer la realidad del club, para que después no se hagan los sorprendidos. Yo puedo seguir manteniendo, tengo los recursos para hacerlo... el que venga no sé cómo va a hacer", expresó de antemano.

El mandato de Valiente vence el 24 de noviembre. Posterior a esto se deberían llamar a elecciones. "Todavía no he tomado una decisión sobre mi futuro. Con el resto estoy abierto a conversar. A Tato Pérez lo conozco, me ha pedido apoyo, y a Ovando no. Primero hay que resolver lo deportivo y después lo institucional", comentó. Y agregó: "El domingo, después del partido, en la salida me esperaban unas 60 personas para saludarme y darme su apoyo. No vi a ningún periodista. No entiendo cuando dicen que el hincha está enojado, no es así."

Desamparados disputará recién en el segundo semestre del 2023 el Torneo Regional Amateur, en el que buscará sobresalir entre 280 equipos para recuperar su lugar en el Torneo Federal A. Mientras tanto, a lo largo de casi un año, disputará solamente el torneo local que organiza la Liga Sanjuanina de Fútbol. Esto significará una pérdida importante de ingresos, aunque, según expresó el presidente, también será un "respiro" para las arcas del club: "No puedo hipotecar el club ni mis arcas, sostener algo que no se puede sostener. Nos van a dejar de ingresar 3 millón de pesos por mes, pero vamos a dejar de gastar 6 millones. Ese es el balance económico, se beneficia el club".

Cómo será el nuevo Desamparados

Sobre el plantel, Valiente expresó que deberá arreglar los contratos que siguen vigentes. La idea es liberar a los futbolistas foráneos y mantener a los locales, buscando apuntar fuerte al torneo doméstico. Sobre el DT, el dirigente anticipó que "me encantaría que siga Ricardo (Dillon), es un amigo". "Vamos a apostar al proyecto que venimos armando en inferiores, peleando los primeros puestos del campeonato local", añadió.