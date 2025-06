Valentina Rivas, la goleadora juvenil que sorprende y emociona con su pasión por el handball

image.png

"Nosotras esperábamos más, pero fuimos con la cabeza mentalizada de que eran equipos muy fuertes. Y aunque no logramos el puesto que queríamos, la experiencia fue increíble", cuenta Rivas, que finalizó 14ª junto a su equipo pero se llevó un reconocimiento que ni soñaba.

Polifuncional, puede jugar como lateral o extremo por derecha y su hace falta, también jugar por izquierda. En el Nacional que terminó goleadora, se enteró después. En vez de buscar alcanzar una marca personal solamente se enfocaba en cada partido en jugarlo, en competir ante el rival.

Yo no tenía idea de cuántos goles iba haciendo. Me lo decían mis compañeras Yo no tenía idea de cuántos goles iba haciendo. Me lo decían mis compañeras

La pasión de Valentina por el handball empezó casi por casualidad, pero rápidamente se convirtió en parte de su vida. "Me gustó mucho la adrenalina que se siente a la hora de jugar y de compartir con tus compañeras la misma pasión", remarca.

Hoy combina su último año en la especialidad de Automotores de la Escuela Rogelio Boero con los entrenamientos en la UNSJ y las convocatorias a la Selección Sanjuanina, donde vive una experiencia distinta: "Dentro de la cancha podés llevarte mal, pero afuera somos todas amigas. Tenemos el mismo objetivo y eso se respeta".

Mirá el video completo acá: