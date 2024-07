UPCN, el gigante que se bajó del barco: a una semana de la dolorosa despedida, el plantel 'se hizo humo'

Hace exactamente una semana, UPCN tomó una drástica decisión sobre su futuro en la Liga Argentina de Vóley . José Antonio Villa, su presidente, fue contundente y anunció la baja del equipo para la próxima competencia. En una carta abierta que causó sorpresas, aseguró que "nuestra lucha no alcanzó para vencer al centralismo de los clubes de la Ciudad de Buenos Aires " y que por ese motivo, no participarán. La noticia sin duda fue una bomba, porque ¿cómo el club más ganador de la Liga Argentina baja del barco? "Este sistema de competencia es económicamente desfavorable por los gastos de traslado y hotelería de los clubes de las provincias del interior", apuntó y eso cierra todo. UPCN no jugará la máxima competencia y sólo lo hará en campeonatos locales. Sin plantel profesional y trabajando con su semillero.

Con esta noticia bomba, San Juan se quedó sin representantes en la categoría máxima de la Liga Argentina. En cuanto al equipo, 'ya no existe', no hay plantel profesional. Y eso no tuvo que ver con la baja, sino con la finalización de los contratos al haber culminado la temporada. Esto también pasó con Fabián Armoa y cuerpo técnico, comentaron desde UPCN.

Como UPCN no va a jugar la próxima liga, no hay plantilla actual, dijeron Como UPCN no va a jugar la próxima liga, no hay plantilla actual, dijeron

El que se haya dado la baja de UPCN en la Liga Argentina, no quiere decir que el club vaya a desaparecer, sino que se pierde el roce de competencia profesional, pero 'seguirá funcionando normalmente con sus diferentes categorías'.

A UNA SEMANA DEL DOLOROSO COMUNICADO DE UPCN

"Buscamos siempre ser mejores y que el vóley de San Juan y de Argentina estuviera bien representado. Tras 17 años de este amor incondicional que tuvimos por el deporte podemos decir que logramos ese objetivo: UPCN Vóley es el club más ganador en la historia del país y lo seguirá siendo durante mucho tiempo. Sin embargo, nuestra lucha no alcanzó para vencer al centralismo de los clubes de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores", reza en una parte el comunicado firmado por José Villa.

Y explica: "El formato Tour no le permite a los clubes jugar ante su público cada dos semanas, sino apenas un puñado de veces (y sólo en caso de clasificar a semifinales, que también tiene un criterio de disputa que no apoyo) en toda una temporada. Este sistema de competencia, además, es económicamente desfavorable por los gastos de traslado y hotelería de los clubes de las provincias del interior, que atravesamos todo el país para poder jugar. Para que tengan una idea: de los siete Tour de la fase regular y el octavo, por cuartos de final, cinco fueron en Buenos Aires, dos en Tucumán y uno en Formosa".

Pero eso no fue todo: el presidente de UPCN le apuntó directamente a Robreto Zalcman, dirigente a cargo del vóley de Club Ciudad: "El club Ciudad Vóley, favorecido hasta en el fixture (nunca enfrentó a los organizadores de cada Tour en la pasada temporada) por gestión de Roberto Zalcman y con el aval del presidente de ACLAV, Jorge Vivas, que a su vez es consejero de Ciudad Vóley, es el impulsor de este tipo de Liga Argentina. Hicimos todo lo posible para volver a tener un campeonato federal y competitivo, pero no alcanzó. El negocio, parece, para algunos fue más importante que el vóley. A su vez, le planteamos la situación a la Federación del Vóleibol Argentino, pero sólo recibimos silencio como respuesta".

Por último, Villa explicó que agotó instancias para intentar que el torneo se dispute "como se juegan los torneos nacionales en todo el mundo", aportando datos estadísticos que demostraban que el formato Tour "daña las finanzas de los clubes, aleja al público de las canchas, desvanece el vínculo con los hinchas e impacta en el nivel de competencia", pero aseguró que la mayoría de los integrantes de la ACLAV optan por un certamen que "solo beneficia a los clubes de CABA y alrededores".

Y cerró: "A la Liga Argentina sólo le va quedando el nombre porque no es más que un Torneo Metropolitano con un par de invitados. Me gustaría decir que pronto volveremos, pero no lo sé. Sí estoy seguro de que fue un hermoso camino recorrido".