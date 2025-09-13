martes 16 de septiembre 2025

Ciclismo

Una por una, las carreras que tendrá la Temporada de Ruta: ¿cuándo se corren la Vuelta a San Juan y el Giro del Sol?

Ya hay calendario oficial de la temporada 2025/2026. El cronograma dará inicio el 2 de noviembre con el Circuito de Albardón. Todos los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ciclismo en San Juan

La Federación Ciclista Sanjuanina presentó el calendario tentativo de la Temporada de Ruta 2025/2026, que se extenderá desde noviembre hasta marzo. El cronograma incluye clásicas de larga tradición, pruebas de un día y competencias internacionales, con la Vuelta a San Juan y el Giro del Sol como grandes atracciones.

Inicio de temporada

La actividad comenzará el 2 de noviembre con el Circuito de Albardón (120 km), organizado por la UVMB. Luego habrá dos fechas libres y el regreso de la Clásica Doble Calingasta, programada para el 22 y 23 de noviembre con 250 km de recorrido. Cabe destacar que también se prevé para el 28, 29 y 30 del mismo mes la Clásica Doble Chepes (400k).

Fechas destacadas de diciembre

  • 7 de diciembre: Doble Cerrillo (120 km)

  • 14 de diciembre: Clásica Doble Media (150 km)

  • 21 de diciembre: Circuito Sergio “Payaso” Valdez (140 km)

  • 28 de diciembre: Clásica 4 Puentes (150 km)

Enero a pura acción

Enero será el mes más cargado de la temporada. Está previsto que se corra la Vuelta a San Juan y Giro del Sol, mirá:

  • 4 de enero: Clásica Doble Difunta Correa (180 km)

  • 9 al 11 de enero: 24° Giro del Sol (430 km en 4 etapas)

  • 18 de enero: Circuito Homenaje al Ciclista (120 km)

  • 23 de enero al 1° de febrero: la esperada Vuelta a San Juan, con 9 etapas y 1.100 km.

Cierre de temporada

Después de la Clásica Mendoza – San Juan (8 de febrero, 180 km), habrá una fecha libre y la definición de temporada llegará en marzo con:

  • 1 de marzo: Circuito Santa Lucía (140 km)

  • 8 de marzo: Circuito Rutas del Sol (120 km)

  • 15 de marzo: Circuito Carlos Escudero, con el cierre oficial (120 km).

El calendario tentativo completo:

image
