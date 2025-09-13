Una por una, las carreras que tendrá la Temporada de Ruta: ¿cuándo se corre la Vuelta a San Juan y el Giro del Sol?

La Federación Ciclista Sanjuanina presentó el calendario tentativo de la Temporada de Ruta 2025/2026 , que se extenderá desde noviembre hasta marzo. El cronograma incluye clásicas de larga tradición, pruebas de un día y competencias internacionales, con la Vuelta a San Juan y el Giro del Sol como grandes atracciones.

La actividad comenzará el 2 de noviembre con el Circuito de Albardón (120 km), organizado por la UVMB. Luego habrá dos fechas libres y el regreso de la Clásica Doble Calingasta , programada para el 22 y 23 de noviembre con 250 km de recorrido. Cabe destacar que también se prevé para el 28, 29 y 30 del mismo mes la Clásica Doble Chepes (400k).

Fechas destacadas de diciembre

7 de diciembre : Doble Cerrillo (120 km)

14 de diciembre : Clásica Doble Media (150 km)

21 de diciembre : Circuito Sergio “Payaso” Valdez (140 km)

28 de diciembre: Clásica 4 Puentes (150 km)

Enero a pura acción

Enero será el mes más cargado de la temporada. Está previsto que se corra la Vuelta a San Juan y Giro del Sol, mirá:

4 de enero : Clásica Doble Difunta Correa (180 km)

9 al 11 de enero : 24° Giro del Sol (430 km en 4 etapas)

18 de enero : Circuito Homenaje al Ciclista (120 km)

23 de enero al 1° de febrero: la esperada Vuelta a San Juan, con 9 etapas y 1.100 km.

Cierre de temporada

Después de la Clásica Mendoza – San Juan (8 de febrero, 180 km), habrá una fecha libre y la definición de temporada llegará en marzo con:

1 de marzo : Circuito Santa Lucía (140 km)

8 de marzo : Circuito Rutas del Sol (120 km)

15 de marzo: Circuito Carlos Escudero, con el cierre oficial (120 km).

El calendario tentativo completo: