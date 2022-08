Una sanjuanina de acero: Ceci Godoy, la reina del crossfit que estará en la competencia más fuerte de Latinoamérica

image.png

Su uniforme es el entrenamiento, pero también el de profesora en el ISEF y en el Instituto de la Católica. Se divide en el rol de mamá, remis de sus pequeños para las actividades, esposa y le sobra tiempo para entrenar y ser la sanjuanina más fuerte.

El Crosffit llegó a la vida de Ceci cuando ya había colgado los guantes en el deporte: "Dejé el triatón cuando tuve a mis nenes y nunca imaginé que todo cambiara después". La constancia y la perseverancia la llevaron a convertirse en la mujer más fuertes de San Juan: campeona regional, nacional y con el boleto a la final del crossfit más importante de Latinoamérica.

"Toda mi vida estuve vinculada al deporte, entreno desde que tengo 10 y llevo mas de 30 años sin dejar de entrenar. De niña hice hockey, gimnasia deportiva y a los 12 empecé a hacer triatlón. El deporte en este pais es muy complicado, es imposible dedicarte solo a esto y varias veces me desolucioné. Dejé de entrenar mucho a pesar de que siempre me seguí moviendo", relató Godoy. A lo que continuó que al regresar, consiguió parte de lo que quería, recuperar la memoria y la chapa de campeona: "A los 25 años volví a hacer triatlon y en el 2018 fui la primer mujer que corrió el Ironman completo en Brasil. Corrí eso y fui madre de su primera hija, Guadalupe".

Cecilia Godoy

Con toda la vitrina llena de trofeos y ya con Juan Cruz, su segundo hijo, abandonó esa época dorada del triatlón porque sus tiempos no eran los mismos. Sin embargo, ese deporte que la hizo ganar tantas veces había sido el calentamiento previo: "Empecé a ir a clases de crossfit y a los dos o tres años de haber empezado, me iba metiendo cada vez, era como un desafio para mi, porque toda la vida habia hecho otro deporte y acá en el crossfit tuve que aprender todo de cero, es variado, son muchos deportes en uno. Son cosas de gimnasia, levantamiento de pesas, y tuve que aoprender y lo sigo haciendo y perfecfcionando".

Ceci entró en un mundo desconocido, de mucha fuerza pero lleno de pruebas. Era un día a día que se tranformó en constancia y de la mano de su esposo que más allá de tener un vínculo sentimental, era su entrenador, quien le exigía para llegar a superarse en esa disciplina que había entrado a su vida: "Mi esposo es mi entrenador, él me daba el entrenamiento. Ingresé en la competencia en la categoria máster e iba mejorando cada vez más. Si bien este deporte tiene varias categorías (Élite, RX, avanzado, escalado, principiante y teen, para adolescentes) todas las mujeres en argentinas estamos en una misma. En otros países, si te dividen más".

Si bien la deportista sanjuanina expresó que no es un deporte que apoyen mucho, relató que ella lo hace lo más profesional posible para su bienestar personal, es por eso que los entrenamientos son constantes y fuertes al igual que las comidas al pie de la letra: "Nuestra vida gira mucho en cuanto a los entrenamientos. Le dedicamos tiempo a entrenar, tratar de comer bien, de descansar; y eso q somos amateurs... Le tratamos de poner lo mejor pero no ganamos un peso. Gastamos bastante para comer bien. Esto nos hace felices. y cuando buscamos para ir de vacaciones lo primero que hacemos es encontrar un lugar que tenga para ir a entrenar".

"Soy muy práctica con la comidas. Repetimos desayuno y meriendo lo mismo: es un panqueque con huevo, avena, edulcorante y fruta picada, es eso y salgo a dar clases con un té verde en un termito",

La deportista sanjuanina afirmó que todo lo que entrena y el tiempo que le dedica se ha vuelto como una necesidad por la calidad de vida que le garantiza comiendo sano, descansando bien y estar óptima: "Es parte de mi vida, es lo que necesito para ser feliz. Estuve cargada de trabajo durantre muchos años y no entrenaba, y llegó un momento que me enfermé, no tenía cómo liberarlo y me dio hipertensión. El deporte es una necesidad para tener una calidad de vida psicológica y física para mi".

"Siempre he sido una persona muy activa, con mucha adenalina. Incluso de chica iba en bicicleta y cuando salia del segundo año de la escuela me iba todos los dias hasta Caucete y volvía. Vos decís 'está re loca'. Mis compañeros se cansaron de invitarme a bailar, pero nunca iba porque al otro día tenía que entrenar. No era un sacrifiicio, yo elejí esto, me gusta", afirmó la sanjuanina que accedió a la final de crossfit más importante de Latinoamérica.

"Me encantaría ir a un Mundial pero es muy difícil. Mientras tanto quiero seguir escalando lo más que pueda"

Por último, Ceci Godoy no adelantó expectativas pero aseguró que a este torneo no ha ido nunca un sanjuanino y escribir y marcar una página dentro de esta disciplina es algo más que un sueño.

"El crossfit es una de las motivaciones de mi vida. Primero está mi familia, después los entrenamientos y tercero el trabajo. Es un lugar donde yo me puedo conectar conmigo misma. Me olvido de todo. Vivimos pensando en el futuro, en el pasado y el crosfit o el entrenamiento es poder conectarte con lo que pasa ahora, esto es todo", cerró Cecilia Godoy, la sanjuanina de acero que estará en la competencia más fuerte de Latinoamérica.