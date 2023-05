Una buena para Mascherano: Buonanotte jugará el Mundial Sub 20

Javier Mascherano afina el lápiz para difundir la lista de convocados que deberán presentarse el próximo lunes de 8 mayo en el predio Lionel Messi de Ezeiza con el fin de iniciar los entrenamientos de cara al Mundial Sub 20 que tendrá su puntapié el sábado 20 de mayo. Si bien no lograron destrabar las situaciones de Alejandro Garnacho en Manchester United y Nicolás Paz en Real Madrid, sí se consiguió un cambio drástico con Facundo Buonanotte: le darían el permiso para viajar al país.

El mediocampista de 18 años se convirtió en una pieza fundamental de recambio para el Brighton and Hove Albion que pelea por clasificar a los torneos internacionales en Inglaterra. Todo parecía indicar que el entrenador italiano Roberto De Zerbi no lo dejaría viajar al país por tener un plantel corto para esta recta final, pero el futbolista volvió a tener un diálogo con su coach que revirtió el escenario.

El futbolista surgido de la cantera de Rosario Central se reunió el sábado con De Zerbi, quien comprendió su deseo de estar en la Copa del Mundo juvenil que se realizará en el país. “Se abrieron las esperanzas. Es muy factible que venga. Es casi seguro”, reconoció a Infobae su representante, Roberto San Juan. Sólo resta un último cónclave con el director deportivo de la entidad y luego se subiría a un avión para sumarse al grupo entre el miércoles 10 y el jueves 11 de mayo con los entrenamientos ya empezados.

La agenda del Brighton jugó a favor de Buonanotte. Tras perder las semifinales de la FA Cup ante el Manchester United, sólo tiene por delante siete partidos más por Premier League. Facundo estaría disponible para enfrentar al United este jueves 4 de mayo por la jornada 28 que se había postergado y también podrá ser utilizado el lunes 8 contra el Everton por la fecha 35 del torneo. Luego, quedaría bajo el régimen de la selección argentina.

Mascherano ahora debe resolver quiénes serán los 21 convocados para la lista definitiva, pero es una obviedad que Buonannotte será uno de esos apellidos si recibe la última luz verde en su club. También tienen un lugar asegurado Máximo Perrone (Manchester City) tras recibir el visto bueno de Pep Guardiola, Valentín Carboni (Inter), Franco Carboni (Monza) y Matías Soulé (Juventus), quienes ya fueron contactados desde el entorno de Argentina para conocer sus situaciones. De todos modos, la nómina tendrá que darse a conocer esta misma semana y allí se conocerá quiénes son los 16 que quedarán marginados tomando como parámetro la citación preliminar con 37 apellidos.

Buonanotte había sido uno de los citados para el Sudamericano Sub 20 por Mascherano pocas horas después de firmar su arribo a la Premier League. Sin embargo, no tuvo suerte en aquel torneo: sufrió un violento golpe en el debut y tuvo que abandonar la concentración para continuar su recuperación en Inglaterra. Desde que se unió al Brighton, disputó siete encuentros (2 de titular) entre las distintas competencias y colaboró con un gol. Actualmente el equipo está 8°, pero con muchas posibilidades de clasificar a los torneos internacionales: marcha a dos puntos de la Conference y la Europa League, además de ubicarse a once de la Champions.