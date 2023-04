Un rionegrino se quedó con la sexta edición del Xterra en San Juan

El dique de Ullum contó con la presencia de diferentes deportistas que arribaron de todos los puntos del país, como así de otros lugares del mundo.

El otro que repitió podio, y nuevamente llevándose el segundo puesto del podio, fue Fabio Figueroa, quien venía de quedarse con el Ironman 70.3 la semana pasada.

Al finalizar la carrera Maxi dejó algunas palabras emotivas, sobre la competencia, la edad y su amor por el deporte.

“La edad es un número, tengo 46 años, mi vida está aferrada al deporte, para llegar tenes que tener una vida sana, tiene que ser una pasión, esto para mi es pasión. Todo en algún momento llega, un chico de 20 años si no llega a su logro, tranquilo seguramente a los 30 o 40 años pueda lograrlo. Yo quería ser campeón del mundo y un día lo logré.

“Ver competir a personas con discapacidad es una locura, eso es lo que debe ser noticia. Los más chicos que están detrás de una computadora, ven estas cosas y te puedo asegurar que se van a motivar, ellos son un ejemplo”

“En cuanto a lo competitivo, Fabio me hizo pisar el acelerador en la bicicleta, ya que venía muy cerquita atrás. Que esté al lado mío compitiendo es importante, siendo que no es su fuerte. Le sumo a esto que es hermoso ver como el Gobierno apoya a estas competencias y a los deportistas, porque esos atletas viajaron y hacen que San Juan se conozca en cada lugar. En mi ciudad no recibo el apoyo que reciben los atletas acá, ojala que se den cuenta que la el deporte es la clave del éxito en una ciudad”

Por otro lado en el femenino, Erica Simona se quedó con el primer lugar mismo puesto conseguido en el 2019. Luego de una gran carrera Simona comentó “Me quedo con la inmensidad de San Juan, es una locura llegar al arco final con esta imagen que nos regala la naturaleza. La verdad que felicito a la provincia, porque cada año que llego está mas linda, más verdad, me encanta San Juan.”