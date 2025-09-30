martes 30 de septiembre 2025

Hockey sobre patines

Un reencuentro con sabor a gloria: Roldán y Cairo, 30 años después del histórico título mundial de la Selección Argentina en Brasil

Ambos coincidieron este martes en el Aldo Cantoni, durante la presentación del Mundial de Clubes. Justo en la misma fecha en la que se cumplieron tres décadas del tercer título mundial de la "albiceleste", del que ambos fueron protagonistas.

Por Carla Acosta
WhatsApp Image 2025-09-30 at 13.51.44

El destino, o el hockey sobre patines, mejor dicho, los volvió a cruzar. El sanjuanino Roberto Roldán y el mendocino Gabriel Cairo se reencontraron este martes 30 de septiembre en el mítico estadio Aldo Cantoni, en el marco de la presentación oficial del Mundial de Clubes que comenzará este jueves en San Juan. Una coincidencia que terminó siendo emotiva, después del dato que largó el periodista Néstor Cano en plena conferencia: justo en la misma fecha se cumplieron 30 años de la conquista del tercer título mundial de la Selección Argentina en Recife, Brasil.

presentaron el mundial de clubes: el barca, el sporting lisboa y dos equipos sanjuaninos, entre los protagonistas
Hockey sobre patines

Presentaron el Mundial de Clubes: el Barça, el Sporting Lisboa y dos equipos sanjuaninos, entre los protagonistas

Aquella tarde de 1995, la Albiceleste vencía a Portugal 5 a 1 y volvía a levantar una copa que ya había ganado en 1978 (San Juan) y 1984 (Italia). Entre los campeones estaban ellos: Cairo, el sanmartiniano que dejó huella en el hockey europeo, sobre todo en el Barcelona, donde hoy ocupa un rol clave, y Roldán, hoy al frente de la Federación Sanjuanina de Patín.

"Yo recordaba esta fecha, y eso que soy mucho de recordar. Por ejemplo, cada 8 de agosto celebro lo de los Juegos Olímpicos, pero esta no la tenía tan clara. Y claro, fueron 30 años exactos. Fue un recuerdo hermoso y para nosotros como generación fue un culmen importante, porque veníamos de haber ganado la medalla dorada en España pero fallábamos en los Mundiales. En Recife jugamos contra todos: Italia en cuartos, España en semifinal, Portugal en la final. Y fue el broche de oro de una de las mejores generaciones que ha tenido Argentina”, recordó Cairo, con gran emoción.

Aquel 30 de septiembre de 1995, San Juan se paralizó. Desde temprano, miles de sanjuaninos siguieron por radio la final ante Portugal y, cuando sonó el silbatazo final, la Plaza 25 de Mayo se tiñó de celeste y blanco.

Roldán, por su parte, admitió que la fecha también lo sorprendió: “Yo no soy como el Gaby de recordar cada día. Me estaba enterando y la verdad, gratamente. El reencuentro con los amigos que convivimos tantas cosas siempre es lindo: triunfos, derrotas, momentos inolvidables. Somos más que compañeros, somos amigos. Y ahora estamos hablando de juntarnos esta semana para seguir recordando. Es una alegría enorme”.

482978375_975653764755540_1838930062154844681_n

El vínculo que forjaron dentro de la cancha sigue intacto. Más allá de que hoy ocupen otros roles, la pasión por el hockey sigue siendo el lazo que los une. “Los valores que te da cualquier deporte de equipo los vivimos a pleno. Pero nosotros superamos eso: somos amigos de verdad, nos tenemos cariño y cuando cada uno ha tenido un problema, ha sido del otro también. A mí siempre me hace feliz ver a Roberto”, dijo Cairo entre risas.

El recuerdo se mezcla con lo que sucede hoy. a lejos de los patines, pero ligados al hockey desde sus roles de dirigentes e impulsores de la disciplina, Roldán y Cairo ahora son testigos de otro momento histórico: San Juan volverá a ser escenario de un torneo internacional de máximo nivel con el Mundial de Clubes, que reunirá a gigantes como el Barcelona y el Sporting de Lisboa, junto a los equipos locales que sueñan con escribir su propia página de gloria.

