Un ex San Martín, camino a ser el nuevo entrenador de la Selección de Paraguay

En Paraguay es un hecho que Guillermo Barros Schelotto no continuará al mando del seleccionado nacional y los directivos de la Asociación ya tienen casi cerrado a un reemplazante. El elegido, según los medios locales, es Daniel Garnero . El ex DT de San Martín de San Juan que actualmente dirige a Libertad , lideraría al cuadro gumarelo en su último compromiso mañana por Copa paraguaya frente a San Lorenzo y, tras ese cotejo, tomaría las riendas de la Albirroja.

Al margen de un ascenso con San Martín de San Juan y la Copa Suruga Bank con Arsenal de Sarandí, el Dani consiguió nada menos que ocho títulos en Paraguay (uno con Guaraní, cuatro con Olimpia y tres con Libertad). Actualmente es líder del Torneo Clausura guaraní con 6 puntos de ventaja frente a sus tres escoltas, a pesar de haber disputado un partido menos. Y vale recordar que viene de ser campeón del Apertura con una amplia ventaja asobre el segundo (le sacó 10 unidades a Cerro Porteño).

En lo que respecta a las Eliminatorias Sudamericanas, Paraguay tuvo su estrenó contra Perú en Asunción con un empate sin goles en el que mereció mejor suerte (pegó cinco tiros en los palos). En la segunda jornada, cayó 1-0 de forma agónica contra Venezuela, resultado que eyectó del cargo a Barros Schelotto. El próximo jueves 12 de octubre visitará nada menos que a la selección argentina en el estadio Monumental (desde las 21), mientras que el martes 17/10 recibirá a Bolivia (desde las 19:30). Además, en noviembre habrá otra doble fecha por Eliminatorias y allí la Albirroja visitará a Chile en Santiago y luego recibirá a Colombia en Asunción.

Hace algún tiempo, Garnero declaró sobre la posibilidad de dirigir a un seleccionado nacional: “Estaba muy ajeno a los seleccionadores, a mí me gusta mucho el día a día, creo que los cuerpos técnicos en ese día a día sacamos ventaja con los futbolistas, los compromisos, las ideas, el seleccionador no tiene todo eso. Viene, llegan el martes, el miércoles parás el equipo y el jueves a la cancha por los puntos. Es como si fuese otra profesión. Hace un tiempo estaba totalmente negado a eso. Uno lo va viendo de otra manera”.

De esta forma, otras opciones que sonaron en los últimos días como Ricardo Gareca (ex selección de Perú) y Gustavo Alfaro (ex Ecuador) quedarían desestimadas. Hay que remarcar que luego de que la Sub 20 y la Sub 17 de Paraguay no se clasificara a los Mundiales de las respectivas categorías en el primer semestre del año, el entrenador Aldo Bobadilla fue desplazado de su cargo. Quien asumió como Coordinador General de las Juveniles es el ex preparador físico de la selección argentina Elvio Paolorosso.