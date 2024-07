Un ex jugador chileno, sacado y amenazante con Di María: "Yo lo fracturo"

“No sé cómo será exactamente, pero querían hacerle un partido despedida acá. La idea es buenísima, se lo merece él y la gente que lo quiere ver y no pudo viajar a la Copa América. A mí me gustaría y a Ángel también. Si eso se arma, va a venir encantado porque la gente lo quiere saludar y se lo merecen todos”, adelantó Jorgelina Cardoso, esposa de Di María, en diálogo con Radio La Red.

A raíz de estas declaraciones, comenzó a circular una versión que especula con que sea titular en el duelo de septiembre ante Chile (el próximo compromiso de la Scaloneta por las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026) y al minuto 11 (en honor a su emblemático dorsal) sea reemplazado por un compañero.

Esta posibilidad cruzó la cordillera y llegó a oídos de un ex jugador de la Roja, quien no ocultó su fastidio ante esta chance y soltó unas polémicas declaraciones durante la emisión de Marca Personal, programa que se emite por La Metro TV.

“A mí me dan 11 minutos y lo fracturo”, fue la desafortunada frase que soltó el ex futbolista de la Selección de Chile Nicolás Peric. Firme a su postura, siguió: “A un partido de Eliminatorias, contra un equipo que está en absolutamente otra situación... Hagan un partido amistoso antes. Tres días antes. Le hacen un partido amistoso y le rinden homenaje como se lo merece. No estoy diciendo que no se lo merezca. Si vos me decís que juega 11 minutos y hacen un cambio, es porque no les importa nada lo que está pasando”, remató Peric.