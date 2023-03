Un ex DT Verdinegro, duro contra Garnacho: "Si es uno de mis hijos, le pego en el cogote"

PIPO GORISITO.jpg

Por otro lado, el entrenador de Colón no dudo en responder acerca de cómo actuaría él si uno de sus hijos hiciera lo mismo que hizo la joven promesa argentina: “Hay que entender que es una generación diferente a la nuestra y que los chicos por hablar pelotudeces en Internet tienen 70 millones de seguidores, no pagan en ningún lado, tienen autos alemanes. Todo por hablar y hacer boludeces, es otra generación y me parece una pavada. Si es uno de mis hijos le pego con una mano abierta en el cogote, pero es así”.

Por último, Gorosito, explicó cómo utiliza Twitter en estos momentos en donde las personas que critican una cosa o alguien en las redes están en el ojo de la tormenta: “Yo hablo por ahí en Twitter y escribo cosas cuando me da rabia algo que no comparto o me gusta resaltar cosas buenas, pero conmigo están fusilados si me putean o critican porque yo no miro nada y ni me entero. Por ahí mi hija me dice 'papi viste...' y no, no me digas nada porque no creo en eso, se arman hasta campañas presidenciales todas falsas, entonces no creo nada".

FUENTE: Clarín