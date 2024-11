Tras el llamado de River, Nicolás Otamendi tomó una decisión sobre su futuro: "Negociando"

1x1 San Martín lo jugó como una final y tuvo varios puntos altos en el once

Inmediatamente después del regreso de Marcelo Gallardo , se sumaron nuevos nombres a la lista de campeones del mundo en el plantel de River . Porque Jorge Brito pisó el acelerador en el mercado de pases y, después de una serie de llamados, permitió los arribos de Germán Pezzella y Marcos Acuña . Sin embargo, todo indicaba que no iban a ser los últimos integrantes de La Scaloneta en sumarse al plantel millonario.

Cuál será el futuro de Nicolás Otamendi

Resulta que, de cara al próximo año, distintas voces vincularon a Nicolás Otamendi con el Más Grande. Es de público conocimiento su fanatismo por River, por lo que no parecía lejana la posibilidad de que finalice su paso por el Benfica y regrese al país para cumplir su sueño. No obstante, en las últimas horas trascendió una información que le pone un freno a la expectativa de los fanáticos.

A través de un vivo en su canal de YouTube, Hernán Castillo aseguró que Ota no llegará a Núñez en el primer mercado de pases de 2025. “Hasta junio no viene seguro, en enero no viene”, confirmó el periodista. Una noticia que cae como un bombazo para los fanáticos, quienes esperaban una incorporación de jerarquía para que se afiance junto a Germán Pezzella.

“No sé de dónde sacaron que podía venir en enero, les respeto la información a todos. Con los jugadores que son de Selección tengo primera mano. Lo de Pezzella me enteré antes que nadie y lo de Acuña fue fácil de chequear: Otamendi hasta junio no puede venir“, continuó el periodista, dejando en claro que las chances de que el zaguero regrese en enero son mínimas.