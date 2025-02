Suspendieron provisoriamente a un árbitro sanjuanino por ir en contra de las reglas deportivas

El fútbol sanjuanino dejó un nuevo capítulo en su historia. Es que esta vez la noticia no pasó por el espectáculo deportivo, sino por la falta que cometió el árbitro y sus líneas en un partido de la Copa de Campeones.

El fin de semana se disputó la primera fecha del campeonato entre Unión Medanito y San Miguel, pero no todo quedó ahí. Es que se elevó un queja a la terna arbitral sanjuanina en la falta de incumplimiento de las reglas deportivas: ¿Qué pasó? Tanto el juez Cristian Camporales y sus líneas, no cumplieron con la resolución de la FSF en la que dispuso un 1 minuto de silencio por la perdida del Presidente del Tribunal de Disciplina y en el trascurso del partido, no realizó los parates obligatorios de hidratación por las altas temperaturas.